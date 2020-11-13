【校園天地】香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 「想創你個心」

務求讓學生在歡愉的暑假中自行選擇學習目標，以提升興趣及推動力，去年暑假石圍角小學開展「想創你個心」暑期作業，提供多元化計劃，讓學生按自己不同的興趣及能力，完成暑期任務。

「想創你個心」共有五個項目：

1. 「玩創你個身」

喜歡做運動的同學，可以為學校的健體操創作新動作，加入嶄新元素；亦可跟隨由體育科老師親身示範的短片，一起在家做運動，鍛鍊體能。

(香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學圖片)

2. 悅讀越創

喜歡閱讀的同學，可自由選擇以任何形式，例如平面或立體創作丶手工或錄製短片，去介紹一本自己喜愛的圖書，回校與老師及同學分享，共享閱讀樂趣。

(香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學圖片)

3. 我就係設計師

石小不久將來會增設升降機設備，喜歡設計的同學可幫忙美化一下升降機，一同發揮創意，利用不同的環保物料，設計一部獨一無二的「石小升降機」！

4. 我就係科學家 / 發明家

喜歡探究及了解科學原理的同學，可選擇一個最感興趣的科學實驗，親自操作並把整個實驗過程拍攝下來。

喜歡留意身邊事物的同學，可發明一件可以提升身邊小孩和長者生活質素的發明品，造福人群。

(香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學圖片)

5. 我就係⋯

同學們亦可以自訂題目，例如唱跳丶演奏樂器、烹飪等，從而展示自己在暑期當中的成長及所學。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學提供）

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