【校園天地】樂善堂張葉茂清幼稚園將於11月21日舉行開放日

樂善堂張葉茂清幼稚園將於2020年11月21日(星期六) 舉行開放日，歡迎家長帶同小朋友參觀校園設施，與本園團隊互相交流分享，了解課程及教學理念。 家長和小朋友更可一起體驗多元化的活動—試玩平衡車、美藝創作、科探活動、英語故事及奧福音樂示範教學等，親身感受幼稚園的校園生活。

(樂善堂張葉茂清幼稚園圖片)

日期﹕

2020年11月21日(星期六)

時間﹕

第一節﹕上午10:00-11:00

第二節﹕上午11:00-12:00

第三節﹕下午12:00-1:00（請先預約）

地點﹕屯門兆畦苑兆強閣地下

鑑於新型冠狀病毒疫情持續的影響，本園為控制人流及減低病毒傳播的風險，保障家長和幼兒的健康，有意參加的家長請致電2463 6709或親臨本園預約，名額有限，額滿即止。

備註：如新型冠狀病毒疫情情況不穩定，本園將作出應變的措施及安排。如有最新消息，本園將於網頁及Facebook內公佈，請各位家長留意。如有任何問題，歡迎致電2463 6709與本園聯絡。

(樂善堂張葉茂清幼稚園圖片)

（內容由樂善堂張葉茂清幼稚園提供）

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