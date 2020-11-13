【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學至「正」耀星課程親子體驗日

社會新聞
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最後更新日期：

活動詳情：

日期：2020年12月12日（星期六）

時間：10:30 a.m.–12:30 p.m. (第一時段)
2:30 p.m.–4:30 p.m. (第二時段)

地點：仁濟醫院陳耀星小學
將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）

(仁濟醫院陳耀星小學圖片)

活動目的：

讓幼稚園生及家長透過參與不同活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子的創造力、專注力、溝通能力，培養他們堅毅自強的正面思維。

活動內容：

備註︰

家長可報名參與以上任何一個時段或同時參與兩個時段課程，每個時段最多只參與2項活動，報名時請以1-3表示參加意願。

報名方法：

1. 致電27061932聯絡高書記
2. 透過本校Facebook (https://facebook.com/ychcisps)報名
3. 透過QR CODE 報名 (https://reurl.cc/pyKaL8)

歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。

（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

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