海洋公園│政府將提供非經常撥款16.7億　山上景點需收費

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖今日（18日）召開記者會，宣布山下園區將成免費入場，成為零售餐飲消閒區，至於山上園區則按景點收費。 此外，為支援海洋公園做好教育及保育工作，政府建議4年內每年提供最多2.8億元，即合共11.2億元，有關資金由22/23年起投入。政府另提供16.7億元非經常資助撥款，紓解去年因疫情造成的營運困難。

政府將為海洋公園提供非經常撥款16.7億元，還款可推遲至2059年。(余俊亮攝)

【13:10】被問及山下園區餐廳小食定價，劉鳴煒表示，可迎合不同市民需要，「無話只做邊個群組，唔想靠定價吸引市民」，希望靠空間及日後山下園區表演吸引公眾。

至於如何達至自負盈虧，邱騰華指過去43年，公園大部分時間自負盈虧，面對近10年借貸及擴充，加上近2、3年入場人數減少，若減輕負債，營運上可以早日復甦，未來希望吸引年輕人、家庭客等入園，在不受制於門票情況下，透過不同營運者合作亦可增加額外收益。

▼海洋公園新水上樂園▼

【12:55】邱騰華認為，海洋公園對本港經濟有正面貢獻，考慮目前設施老化、入場人數大減，希望透過新元素、新面貌，讓市民樂於付費享受。劉亦指，以往一張門票498元，港人或1、2年才入園一次，認為舊模式已不可行，希望新模式下吸引港人一年來多次，直言有選擇、有體現，才會成功。

【12:35】被問及會否因規模減少而裁員，劉指外來營運商仍可提供工作機會，認為長遠而言這些機會有增無減，加上水上樂園將開放，盡量優先安排現有員工入駐。他強調，即使部分設施因老化而關閉，或減少部分工作，但當有新設施投入，工作機會只有淨增長。



【12:40】就政府去年為海洋公園向立法會財務委員會申請約54億元撥款，政府又再建議撥款。邱騰華指，雖然疫情下的開支有好多減省，但基本開支如保育，不會因為不開門而不運作，年中已幾乎用光，公園僅開129日，在限聚令下亦不能開100%。他認為，改變營運後，過重的債務利息負擔，在合理情況下應免除。



【12:30】邱騰華指，海洋公園保育及教育從來都自己負擔，但公園未能開門吸納應有收入，故以有時限方式，未來4年按年每年最多提供2.8億元。劉鳴煒指，引入其他伙伴希望回應市民想要的消費及娛樂靈活性，「市民想玩咩就咩，有部門市民只想入來睇動物或玩機動遊戲。」劉鳴煒強調對新營運模式有信心。



【12:25】旅遊事務專員黃智祖建議海洋公園集中教育及保育，由22/23年開始建議4年內每年提供最多2.8億元，4年共11.2億元，支援短時間內轉型出現現金短缺情況。考慮未來預期反彈或起伏等不明朗因素，故建議延長還款期，由2028年9月起才還款，還款期延至2059年，今年7月起免息；若公園營運預期好，可要求提早還款。另外，由於營運仍存挑戰，政府將提供一次過非經常撥款16.7億元。



【12:20】劉鳴煒指，公園教育及保育會深入學校及家庭，希望出錢出力改善生態區。而水上樂園冀今年暑假、疫情許可情況下投入服務。



【12:15】山下園區日後由港鐵出口延伸至深水灣海邊，成免費入場的零售餐飲消閒地區，並由不同伙伴營運；山上園區會按景點收費，遊人需戴上電子手環或使用QR code，而舊設施需要退休，並將引入第三者夥伴經營，核心主題區仍有動物展品及少量機動遊戲，第三方主要負責歷奇及保育設施。

▼海洋公園2020年9月推出「森度遊」▼

+ 6 + 6 + 6

【12:10】劉鳴煒指，過去大半年，公園真誠深入聆聽公眾期望及意見，希望回歸初心，著重保育及教育，讓市民體現好玩及刺激元素，繼續成為港人重要地標，未來會引入創新思維，令海洋公園不只是主題公園，而吸引廣泛市民經常去的目的地。



【12:05】 劉鳴煒指，冀海洋公園部份園區可讓市民免費享用，改變市民買入場券一年去一次半次的情況，部份園區及設施會外判，自負盈虧。此外，會著重南區「躍動港島南」發展，將透過水上陸路及行山徑交通，帶動南區旅遊業。由於公園需要時間及資源改動，故需要政府幫助，他稱公園去年僅129日開放，經營困難下仍有其他開支，望財政上一筆過撥款重整後自負盈虧。



【12:00】邱騰華指，申請撥款後，沒有停止收集意見，並與不同持份者深入討論，包括立法會、區議會、旅遊界別策略小組等，教育保育倡議者及體育康樂活動團體亦有提供意見，也樂見他們主動交流，希望公園繼續運作。

▼海洋公園2020年1月推出「光影盛夜」項目▼

+ 8 + 8 + 8