海洋公園淨虧損$11億！數據拆解虧蝕實況　員工開支咁多定生死？

先看海洋公園「退役」的機動遊戲或表現項目▼▼▼

【海洋公園／虧蝕】海洋公園於2020年獲政府撥款54億元救亡，並有「重生方案」，大刀闊斧改革海洋公園經營模式。不過海洋公園日前公布2020/2021年度業績報告，提到海洋公園的收入由一年前的7 .171億元，大跌45%至3 .936億元，若扣除政府資助前之經營虧損淨額為11 .116億元。公園扣除所有支出及政府按年的補助金後，今個財政年度一共虧損3180萬元。



入場人數方面，財政年度的入場人次下跌至140萬，較2019/2020年度的220萬人次減少，但日均入場人次上升，由9734人升至按日平均10,526人次。



海洋公園獲政府注資完仍然虧損，引起網民熱論，究竟海洋公園過去實際營運狀況如何？又是否真的需要政府多次注資？以下圖表話你知海洋公園情況。



從以上圖表可見，海洋公園近年每年虧蝕2億多元至5億多元，至2020年政府注資54億元才錄得「盈餘」，惟至最新財政年度仍然虧蝕。

而翻查海洋公園業績報告，海洋公園自盛智文卸任及孔令成接手後，收入明顯減少，雖然之後逐年回升，但員工薪金開支同時上升，升幅甚至高於收入增長，引來詬病。

雖然業績報告未提及員工薪金開支上升是否與員工人數增加，或任何層級薪金大升所致，但員工薪金開支佔收入比例增加，無疑是海洋公園陷入困境原因之一。