海洋公園│區議員關注怎配合「躍動港島南」計劃　及舒緩交通措施

政府及海洋公園今天（18日）公佈重整計劃。有南區區議員表示，同意海洋公園告別主題樂園的運作模式，以成為「香港人的公園」為目標，惟對其未來能否自負盈虧、公園與「躍動港島南」會否造成社區矛盾等仍有擔憂，包括仍未公布交通、環境等配套措施，如何應對將帶來的交通負荷。

▼海洋公園夭折的百億救亡改造計劃▼

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南區區議會主席、民主黨羅健熙表示，按剛公佈的計劃，過去主要收入來源的門票收入將會歸零，而未來園內的活動是否吸引市民付費參與、外來投資的多寡將十分影響其收入。他關注，公園在疫情期間的人流管理措施，大幅減少入園人數，反而回嚮不俗，但質疑在營運和收支模式大幅改變下，財務上是否可做到自負盈虧，期望海洋公園會到區議會深入講解及討論。

▼珍寶海鮮舫將交由海洋公園營運▼

關注未提及如何保育珍寶海鮮舫

民主黨羅南區區議員徐遠華認為，計劃沒有詳細交待如何配合「躍動港島南」計劃，以減少後者對南區社區的衝擊，亦無提如何保育珍寶海鮮舫，令他擔心兩碰計劃不僅無法相得益彰，反而造成潛在的社區與遊客矛盾，如區議會一直擔心水上樂園對周邊地區帶來的交通負荷，今日卻沒有公布交通、環境等配套措施。

▼海洋公園海洋劇場海豚表演▼

促公佈保育相關撥款詳情

就安置園內動物方面，民主黨南區區議員嚴駿豪表示，園方應盡快公佈保育相關撥款的詳情，交代動物「退休」後安排，期望海洋公園善用本身於生態研究及獸醫專業的專長。

▼部分將「退役」機動遊戲▼