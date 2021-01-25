抗疫一年．專訪｜公院病人逾1500人轉介私家　醫管局：已突破框框

撰文： 張美蘭 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

世紀疫症新冠肺炎橫跨一年，香港確診數字破萬宗。去年初（2020年）大戰一觸即發，公立醫院為集中人手應對新冠病毒，取消多項非緊急門診、手術及檢查，並加推7個公私營協作項目（簡稱PPP），原意是分流非確診患者到私人市場就醫，截至去年底超過1,500人參與。 醫院管理局聯網服務總監楊諦岡接受《香港01》專訪指，對病毒認識漸增，保護裝備存量又足夠，每波疫情要削減非緊急服務的比例亦下降，7個PPP有4個即將完成其任務會結束。香港私家醫院聯會主席何兆煒批評，醫管局轉介病人數目屈指可數，「一兩位駐院專科醫生已足夠應付有餘」。楊諦岡承認觀感上數字不多，但嘗試改變PPP的幅度已比以往大，特別是突破框框的癌症治療及骨折手術，而診斷服務亦獲私人市場反映轉介數量多不勝數。 【抗疫一周年系列報道之五】

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新冠肺炎去年初仍然是不明肺炎，無人知道其傳染力、死亡率、治療方法，大家的恐懼源於未知。醫院都不例外，去年1月23日錄得首名武漢抵港確診患者後，保護裝備用量急升，存量一度由3個月跌至1個月，2月初更遇上大批醫護罷工，醫管局需要削減非緊急服務救亡，以保人手及裝備。

整體服務量曾減三至四成

去年2至6月第一波橫跨至第二波，是香港認識病毒的時間。楊諦岡憶述，要大減非緊急服務六至七成，手術是最主要受影響的項目；第三波時已有社區隔離設施，亦都有亞洲國際博覽館協助，整體服務量只需減三至四成；第四波加快啟用亞博館，大致無再減服務，只有個別項目仍然削減一成半至兩成，而照X光、電腦斷層掃描等及早發現疾病的診斷項目，更無再削減，「（服務量）同過往一年無疫症時差唔多。」

已削減的服務，醫管局除了透過「特別酬金計劃」吸引醫護人員加班追回服務量，亦推出7個PPP，例如胃鏡、膀胱鏡檢查、初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩及骨折手術等，截至去年12月31日，共有1,502名病人參與。楊諦岡表示，選擇該7個PPP是基於取消服務後對病人的影響、病人到私家後公院可否延續護理、私人市場的供應量及病人意願。

私家醫院聯會主席：醫管局轉介病人寥寥可數

疫情下私人市場有不少用量可助公立醫院「清龍」，香港私家醫院聯會主席何兆煒指出，新冠肺炎來襲市民都不敢入院，主動推遲大部分定期檢查，其他傳染病、運動創傷病人大減，境外患者更是絕跡，私院床位充裕，可接收更多公院病人，但醫管局轉介的人數寥寥可數，形容「一兩位駐院專科醫生已足夠應付有餘」。

楊諦岡同意感覺上轉介數目較少，但對醫管局已經是大幅度的嘗試，疫情前已推行8個PPP，疫情一年間加推7個，項目種類更有突破，「RT（癌症病人放射治療）、乳癌手術，呢啲係以前無諗過癌症都一下就出去」，而另一個PPP骨折手術亦屬趕急治療，「打破框框，非癌症手術我哋試咗，癌症手術又試咗。」他特別提到有關診斷的PPP規模龐大，「大到有部分Service Provider（服務提供者）都話，『喂你哋好多（病人）啵』，佢哋都要照顧返自己病人。」

何兆煒亦透露，轉介至私家的電腦斷層掃描及磁力共振掃描個案大幅增加，估計掃描是為監察該批病人的癌細胞有無擴散，但疫情令醫管局服務受阻，因此當局才增加轉介量。

有私家醫院公私營協作中標 一直零轉介

醫管局PPP以投標方式與私家醫院合作，何兆煒管轄的聖保祿醫院半年前曾中標某項目，但當局並無轉介任何病人，「一個病人都無」，批評過程不清晰、欠透明，私院「得個做字（籌備中標事宜）」。養和醫院回覆時，亦指應醫管局要求提供放射治療服務，但無接獲病人轉介；司徒拔道港安醫院的放射科治療服務、剖腹分娩及乳癌手術等PPP亦面對相同情況。

楊諦岡：中標醫院內 再揀價錢相宜者轉介

疫情下的PPP標書有別以往，楊諦岡解釋有邀請全部私家醫院落標，而為免拖慢病人療程，揀選標書時只考慮質素，符合標準便會中標，之後再從中標醫院選擇價錢相宜者，有助加快程序，「A醫院收100蚊，同一個案B醫院可能話80蚊... ...嗰啲都係公帑嘛，同一樣做到點解要畀100蚊嗰個呢?」

他又說：「病人安全係Number One（首位），我都唔係介意個錢，但係當呢啲野做好晒之後，Quality（質素）一樣大家都做到，我企喺另一個角色唔能夠亂花個錢，因為我儲到多幾個廿蚊，我可以幫到多一個病人啵。」疫情後，他指標書會跟往常一樣將價錢列入考慮因素。

醫管局有超過29,000張病床照顧住院病人、764萬專科門診人次、612萬普通科門診人次，雖然香港新冠肺炎患者超過1萬人，但其實患有其他疾病的患者數字是數以十萬計，不過他們過去一年的福祉甚少獲得關注，PPP是其中一個令他們得到治療的「捷徑」。

何兆煒：效果輕微，只是牛刀小試

何兆煒認為，近一年公營及私院花費大量心力，但「效果輕微，只是牛刀小試」，不過都有助釐清雙方角色，往後發展就取決當局的財政考量和執行力度。楊諦岡覺得過去一年的PPP有大幅度改變，提供寶貴經驗，自己有決心擴大PPP，令更多病人受惠。