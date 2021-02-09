【校園天地】浸信會呂明才小學 熱情洋溢賀新年 呂小溫暖迎春節

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-09 09:00

疫情底下，相信每一個香港人都要留在家裏平靜地渡過一個農曆新年。浸信會呂明才小學全體教職員工上下一心，讓家長和學生在家裏歡歡喜喜地渡過一個熱鬧的農曆新年。

校長、副校、助校及一眾老師為賀年歌MV展開序幕。(浸信會呂明才小學圖片)

歌聲繞樑 唱出溫情

「祝福你在每一天裏，永遠多采多姿；心坎中聚滿百般好，長存百般美……」 校長及老師在校園電視台合唱《祝福你》，悠揚的歌聲傳遍校園，再傳到每一個同學的耳邊。

別開生面 送上祝福

一向重視兩文三語的浸信會呂明才小學，老師除了利用兩文三語向家長及同學送上窩心的祝賀語外，還盡展潛能，拍攝賀年短片，透過不同方式送上祝福，有跳舞的、有演奏古箏的、有踏著單車拍球的，有醒獅的……相信每位同學必定大開眼界。

笑彈連連 呈獻猜謎

浸信會呂明才小學的九位外籍英語老師自編自導自演四齣英語短劇，給學生猜估四句賀年祝福說話。外籍英語老師演出鬼馬，最後更用廣東話揭開謎底，學生們必定捧腹大笑。

外籍英語老師也粉墨登場，你猜到是哪一句賀年祝福語嗎？(浸信會呂明才小學圖片)

黃校長於Zoom與各班同學一起拜年、抽獎。(浸信會呂明才小學圖片)

上下一心 同賀新禧

校監、校長、老師、職員及工友一起在鏡頭前為大家送上祝福，盼望疫症絕跡，更希望每一個人在新的一年裏蒙主祝福，滿有神的恩典。

黃輝微校長及一眾老師在鏡頭前為同學送上祝福。(浸信會呂明才小學圖片)

活潑多采 另類學習

老師們透過影片及問答比賽，為學生介紹農曆新年的傳統習俗，豐富他們的中華文化知識。老師又即席揮毫，書寫揮春；學生邊看邊學，邊學邊寫，為家庭添上新年氣氛。

甄老師即席揮毫教導同學書寫揮春。(浸信會呂明才小學圖片)

學校在二月八日舉行網上辛丑牛年新年大派對2021，班主任透過網上平台， 將以上各項豐富而精彩的節目一一送上，與學生一起共渡佳節。

（內容由浸信會呂明才小學提供）

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