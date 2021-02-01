【校園天地】幼稚園老師自製逼真教具　幼稚園竟變燒烤樂園

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-01 13:25

踏入秋冬，相信大家都喜歡到郊外的燒烤場燒烤，呼吸新鮮空氣，可惜受到疫情影響，為減少公眾社交接觸，大家都盡量留在家中，令很多小朋友未能體驗燒烤的樂趣。有見及此，樂善堂顧李覺鮮幼稚園老師將課室內的扮演區角佈置成燒烤樂園，為小朋友帶來不一樣的燒烤體驗。

幼稚園老師自製逼真教具，小朋友在疫情下體驗燒烤的樂趣。(樂善堂顧李覺鮮幼稚園圖片)

幼稚園老師按照單元主題，利用各式各樣的物料例如：瓦通紙及輕黏土等自製教具，並將扮演區角佈置成一個燒烤樂園，小朋友可以透過在燒烤樂園內的玩樂從而學習不同的知識。在玩樂中學習是最能提起小朋友學習動機和興趣的方法，小朋友能在玩樂中發掘、觀察和思考，養成敏銳的觸覺。透過活動，小朋友可以學習與他人互動、合作及培養發揮互諒互讓精神，不霸佔設施，能與別人分享的態度。

要提升小朋友的學習興趣，單一的教學模式未必能吸引他們，幼稚園老師為了讓課堂變得更生動有趣，認真用心地把教具做到既能配合主題，而且生活化，老師同時引入多樣的教學方法，讓課堂活潑起來，不禁令人欣賞老師的用心。

透過主題活動，小朋友認識不同種類的燒烤食物及學習燒烤時要注意的安全事項，例如:與爐火保持距離、注意衛生及小心食物燙口等。除此之外，老師亦將語文元素滲透活動當中，張貼相關的食物名稱，並用不同的顏色顯示筆劃，加強幼兒對文字的敏感度及認知能力。

如果想了解多些樂善堂顧李覺鮮幼稚園的校園生活，可以致電學校查詢。

樂善堂顧李覺鮮幼稚園 電話:2328 9891 傳真:2327 0480 電郵:lstklks@yahoo.com.hk 地址:黃大仙竹園南邨雅園樓地下

（內容由樂善堂顧李覺鮮幼稚園提供）

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