【校園天地】樂善堂梁黃蕙芳紀念學校校本英語課程

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-08 11:00

樂善堂梁蕙芳紀念學校外籍英語老師為準小一學生提供英語拼音體驗課，為升小作準備。而校本的英語課程，透過學習拼音、串字和發音的技巧，為學生裝備語言能力，打好學習英語的基礎。

幼小銜接，為升小準備

從幼稚園過渡至小學是所有教育銜接中最為重要的一環，成功的升小銜接經歷有助孩子掌握小學的學習模式與規範，增強其在小學的表現。為減輕孩子上小學的壓力和焦慮，過去兩年，樂善堂梁蕙芳紀念學校為屯門區準小一學生舉辦英語拼音體驗課。今年因應疫情的關係，改以ZOOM視像直播形式舉行。透過課堂上有趣的活動及與本校外籍英語老師的互動，讓同學一邊輕鬆學習，一邊感受小學學習的課堂氣氛；藉此了解小學的學習生活。

校本英語課程，外籍教師與專業教師團隊 傳授閱讀策略

在英語校本課程設計方面，學生由小一開始學習拼音、串字和發音的技巧。同時，教師會教導Sight Words（常見英文字），當學生進行閱讀時，就已能認讀其中大部份的單字，這有助他們理解教材的內容，令學習更加順暢，從中提升學生的閱讀能力，走向自主學習。小一至小三階段的英語基礎打得穩固，有助銜接小四至小六階段在寫作、文法等其他方面的訓練。

此外，梁校聘請三位外籍英語教師，在初小課堂上進行指導性閱讀及共享閱讀，教授學生不同的閱讀策略，並藉着階梯閱讀，照顧不同能力的學生，使他們在自主閱讀中，獲得愉悅和成就感，從中建立學生的自信，循序漸進地提升學生的英語閱讀能力。

外籍老師與本地英文老師正在講故事，同學們樂在其中。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校圖片）

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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