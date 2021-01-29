【校園天地】佛教黃焯菴小學　寓玩於學成就全人發展

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-29 13:23

疫情改變世界，揭示了學習存在無限可能。 位處灣仔區（12校網）的佛教黃焯菴小學崇尚「愉快學習」，學校深信身心靈得到滋養對學習能起相輔相成效用，故課程安排亦突破傳統，近年奉行的「樂學樂玩」時間表，主張上午專注常規學習，下午則自設「樂玩時段」讓學生完全釋放身心靈，投入參與各項啓發多元智能活動。如鼓勵大膽追夢的DreamStarter 啓夢者計劃；強化編程技巧的童擁AI；書法、AR/VR閱讀、PIXEL ART創作、3D立體打印、環保種植、桌遊、雜耍、社交訓練、禪修及體能活動等，目的是：讓每位孩子閃亮。

學校引入專業天文望遠鏡助同學探索星空。（佛教黃焯菴小學圖片）

「樂玩」項目 全方位涉獵

DreamStarter 啓夢者計劃：自主學習 激發潛能一個希望從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神以應對未來社會挑戰。去年疫情高峰，學生便發起了「停學不停助 齊來幫助清道夫」的大愛行動，呼籲市民捐獻防疫物資到校，再由學生親手派發到前線清潔工手上，回饋社會。

期間同學由呼籲、募集、影片拍攝、剪輯、派送到接受傳媒訪問……統統是課本以外的難能體驗，計劃激起了學生無窮潛能。

童擁AI計劃：訓練4C

科技時代，編程學習不可或缺。本校學生透過micro:bit學習編寫程式，從反覆嘗試並

不斷修正下強化其邏輯思維、解難能力及4C技巧（Creativity/Collaboration/Communication/Critical Thinking) 為投身未來社會及早裝備。

AR/VR閱讀：數碼閲讀新體驗

閲讀使孩子拓闊視野，達至觸類旁通。故本校除了在操場增設巨型「書牆」，又設立「午讀」及「自由讀」時段鼓勵閱讀外，學校亦引入數十冊可結合音樂、遊戲、3D動畫、AR(Augmented Reality擴增實境)及VR (Virtual Reality虛擬實境)的互動圖書，並納入為圖書課的常規學習，藉此數碼閱讀新體驗來深化學生的閱讀興趣。

PIXEL ART創作：創意美學盡發揮

藝術創作，滋養心靈。本校的藝術課程，除了教授同學傳統的水彩、素描、立體摺紙畫、絲網印刷外，近年也讓同學利用iPAD創作Pixel Art(像素畫)，又引入3D立體打印機將同學的設計構想具體呈現，拓寬學生的藝術接觸面。

同學Pixel Art作品。（佛教黃焯菴小學圖片）

同學的藝術創作，賞心悅目。（佛教黃焯菴小學圖片）

禪修．靜觀：修心

抗疫一年，對社會、個人都是個嚴厲考驗。為提升學校師生的身心健康，學校於本學年參與了香港賽馬會慈善信託基金撥款支持香港大學社會科學學院開展的「樂天心澄」靜觀校園文化行動 ，希望透過提供靜觀課程及導師培訓予學校老師和輔導人員，讓他們能夠在校內教導學生「靜觀」。

所謂「靜觀」，是指學習以開放的好奇心、慈愛和接納來引導我們注意此時此刻正在發生的經歷，並訓練我們技巧地探索和回應當下的任何事情。面對當下「疫境」，這計劃將是和緩情緒的最佳對策。再結合書法、桌遊、雜技及體能活動的薰陶，既可讓同學玩物「養」志，也能平衡身心。

天文學堂．真才實學

「樂玩」之餘，本校亦重視知識傳遞，讓孩子學有所長是其中教學信念。而本學年學校積極推行的校本課程——「天文學堂」，便將以沉浸式學習，把天文學知識推展全校。

學校為此特別引入「數碼立體流動星象館」便利同學室內觀星，又購置十一支專業天文望遠鏡供同學、家長及社區人士觀星賞日。而太空人裝束是讓同學當太空人滋味，校內亦開闢了「星空隧道」，其拱頂夜光隧道設計，涵蓋西洋十二星座及中國二十八星宿，又備有古人按日照計算時間的「日晷」儀器作天文教材，引發學生對宇宙的好奇。學校希望透過一系列天文設施，再結合STREAM等趣味教學元素，開啓同學思考、探索人事物的知識大門。

佛教黃焯菴小學

香港銅鑼灣東院道11號

電話：2576 2638

電郵：mail@bwcups.edu.hk

學校網頁：www.bwcups.edu.hk

FACEBOOK:https://www.facebook.com/bwcups.edu.hk/

（內容由佛教黃焯菴小學提供）

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