【校園天地】董之英中學25歲生日快樂！

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-04 17:09

初遇董之英

初到香港，求學一事令我無比懊惱，懵懂的我似盲頭蒼蠅般亂闖，爺爺與我親訪幾所學

校，叩門而不入……迷惘的我全日制津貼仁濟醫院董之英紀念中學巧合地邂逅，開啟了我

的歸依與方向……

仁濟醫院董之英紀念中學5A學校羅綿豪。(仁濟醫院董之英紀念中學圖片)

師生有情

初次與老師及同學見面令我激動不已，儘管礙於含蓄而欠乏熱切互動，但校園生活點

滴已經常在心中。老師與同學間互助互愛的情景、陸運會激昂喝彩、校園裏歡聲笑語、

課堂內鼓舞慰藉、足球場上互相鼓勵……拼凑成幅幅彩畫，豐富校園生活，記錄了我的

成長歷程。

創藝大道計畫

董之英中學卓爾不群之處在於三元教育及多元潛能發展，無論是培養螢幕前後的創藝

課程，或是培育職業足球員培育的董之英足球計畫，都予人印象深刻而獨特，。當中由

彭綺蓮校長帶領的創藝大道計畫令我大開眼界，學界首部足本電影──《四季人生》正是

董之英全校的匠心之作，其他如《回到起步時》、《創藝夢飛翔》都深具教育意義，啟

廸了我「沒有不可能成就」的夢想，只怕失去了追尋的勇氣。我找到前進方向！在創藝

大道扎根，拓展視野，非凡成長！

仁濟醫院董之英紀念中學5A學校羅綿豪 。(仁濟醫院董之英紀念中學圖片)

迎接未來

我深信在董之英中學度過的分秒都是有幸的緣分，往事依稀渾似夢，都隨風雨到心頭

，學校轉眼間迎來二十五歲，願未來董之英中學綻放更美的花瓣與果實；而我們是那

承載著希望的蒲公英種子，待我們成熟之時，四散八方，各自飛向那理想的藍天……。

撰文：5A班學生羅綿豪

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

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