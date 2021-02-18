【校園天地】融合面授與網課的混合式賀年活動—主風校慶迎金牛

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-18 17:48

(聖公會主風小學圖片)

混合式學習︰網絡科技及傳統課程結合

聖公會主風小學在去年疫情之初，已推行混合式學習(BLENDED LEARNING)，並按此訂立校本 C.A.S.T課程—「C」是「CULTURE文化」、「A」是「ART藝術」、「S」是「SKILLS、SPORTS、SPIRIT技能、體育和靈性」，「T」是「TECHNOLOGY科技」。課程結合「事前錄影」及「現場直播」，把網絡科技和傳統教學連繫起來，同時照顧面授課及網課的學生，直播現場老師透過視像與學生互動，以投票及聊天室留言形式，讓學生競猜答案。這年來，校方的C.A.S.T課程包括《客家文化—老師廚房》、《老師拉筋》、《全校舞動》、《全校頌唱》、《母親節特別節目》、《全校桌遊—瘟疫危機》、《學是學STEM》、《月滿主風迎中秋》及《主風聖誕傳頌愛》等。

教學新常態︰參與模式大不同

適逢新春佳節來臨，聖公會主風小學於二月五日(年二十四)，便在學校禮堂舉行「四十五周年校慶及新春迎金牛」特備課程，往年學生穿上華服，於新春活動日雲集禮堂參加科活動，惟今年因疫情關係，只有六年級學生能在學校現場參與，其餘一至五年級學生及家長安坐家中收看特備節目。有見及此，老師們施展混身解數，為觀看現場直播節目的學生及家長，能在家中分享校慶喜悅的同時，亦能學習與新年有關的「冷知識」，在疫情下仍能感受節日文化氣氛。實時直播節目當天，校長、老師們及三名外籍老師聚首一堂，為收看直播的七百多名家長及學生，以不同環節介紹有關校慶及新春佳節的特別之處。

文化日活動︰傾巢而出齊獻藝

是次「主風校慶迎金牛」課程內容則包括「主風話當年」—沙田瀝源村由滄海桑田至群廈林立的社會發展和變遷、「十二生肖森友會」—數學科老師讓學生欣賞中國坊間流傳的故事，找出哪種動物是排序之首、「特別新聞報導」—中文科老師化身新聞報導主播以有趣的訪問形式，讓學生猜猜與「牛」有關的成語、「全盒知多少」—常識科老師介紹全盒稱為「攢盒」，寓意十全十美。 傳統全盒會放「八甜」，即是八款以白糖漬製的甜吃，象徵甜甜蜜蜜外、「賀年食物猜猜看」外籍老師試吃糖蓮藕嗎和紅瓜子，小小觀眾們看得既投入又緊張、「歡樂牛年迎新春」—音樂科老師介紹中國樂器「鈸」、「鑼」及「小堂鼓」，並與小觀眾們來一次《歡樂年年》大合奏、「創意揮春」—視藝科老師介紹以環保紙，經動手畫，再加上一分創意，便能製作獨一無二的創意立體揮春，令家中平添不少生氣、「老師廚房之中式牛軋糖」—「學廚」與歷屆「廚神」老師共同炮製中式FUSION牛軋糖，以奶粉、棉花糖、水果乾和杞子等食材，家長及學生在家中以親子形式炮製，名副其實「玩得又食得」，最後的環節便是師生期待的「校長SECRET」—校長先示範表達「過年習俗的方法」，學生們細心觀察然後進行比賽。最終有多名學生成功通過測試，並獲得「大利是」。

校長及老師們在疫情下，動動腦筋，發揮創意，以混合式學習推廣中國傳統文化，讓身為「龍的傳人」的學生和家長也能感受節慶帶來的「盼望」和「博愛」，令不一樣的學習經歷印記心中，共同體現「堅毅不屈，逆境自強」的精神。

（內容由聖公會主風小學提供）

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