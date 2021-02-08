【校園天地】仁濟醫院董之英紀念中學慶銀禧　不忘初心　無畏前行

社會新聞
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二十五年來，仁濟醫院董之英紀念中學一路磨礪前行，一路上有歡欣鼓舞，也有失意落魄。彭綺蓮校長率領一眾師生頂著風雨，無畏前行，不忘初心！

學校四分一世紀的光景，歷盡酸甜苦辣，我就讀的這兩年半也不是一帆風順。先是有疑似本校校園暴力的視頻廣傳，繼有傳媒鋪天蓋地的報導！及後疫情來襲，全世界都閉關自守，大家減少接觸，同學只能遙距學習。雖然前路艱辛，學校的老師及學生仍是團結一致，攜手一步一個腳印的繼續前行！

初入董之英之時，我就聽到很多對學校的負面評論。家人也曾擔心我是否適合入讀這間充滿爭議的學校，更在學校多事之秋詢問我轉校之意願。而我初時也曾擔心過、猶豫過、困擾過……，但當我真正成為箇中一分子，在此開展學習生活、在此交朋接友、在此作息……我切切實實感受到學校的校風，師生間的相處氛圍，同儕間的互重友愛，我釋然了！耳聽不爲真，眼見才爲實。即使大家都有自由，對不同事情各抒己見，評頭品足，但只有自身的感覺才最真切的，聽從自己內心的聲音，我仍然選擇董之英！

無畏前路艱辛！暴雨過後總會見彩虹！我深信他朝我會為曾穿上董之英校服而自豪！

（仁濟醫院董之英紀念中學圖片）

3A 呂倚伽

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

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