【校園天地】停課不停旅行！「崇真」與你......Picnic from Home

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-24 18:24

學校旅行本是學生引頸以待的活動，但因疫情的關係，今年本校的旅行活動被迫取消。為不讓學生、家長和老師們失望，本校除「停課不停學」外，亦「停課不停旅行」，以「小眼睛，看世界」，特別為學生舉辦直播旅遊活動，讓學生可以安坐家中，輕鬆地透過熒幕，「走」到香港的大街小巷，用視覺去探索。 這次直播旅遊比傳統看旅遊錄播更能提升學生的現場感，透過不同的互動活動，例如沿途老師加入了電子問卷、網上投票、又與鏡頭內的店員作即時議價及購物等，學生彷彿置身於現場，加上老師對同學的提問作即時臨場反應，更有實體旅行的氣氛。運用資訊科技，學生可跨越地域和疫情的限制，透過熒幕與現場的人或事互動，學生能更投入地體驗實體社群活動的樂趣，從而補償因疫情的關係，未能進行實體旅行的遺憾。

（筲箕灣崇真學校圖片）

直播旅遊行程

第1站從西灣河碼頭乘搭以漁民生活為主題設計的渡海小輪到三家村(鯉魚門)碼頭

第2站走訪鯉魚門著名的寮屋與棚屋群，認識海港漁村的歷史

第3站沿海邊漫步，欣賞色彩繽紛的壁畫

第4站尋找具五十年歷史的鯉魚門燈塔，遠眺鯉魚門海峽及本校校舍

第5站到傳統老餅家買手信

事前準備

1月20日在校園內進行「直播旅遊測試」，測試直播技術及數據卡。

1月25日在西灣河往三家村渡輪上拍攝坐船影片；

在三家村進行「直播旅遊測試」，測試直播技術，練習稿件及聯絡商家買手信。

1月29日 設計海報。

2月4日 在三家村進行「直播旅遊」，學生聆聽老師介紹，向老師提問、進行實時投票及買手信......

直播旅遊的好處

科技發展日新月異，學校旅行模式雖然受疫情影響，但靠着旅遊直播的科技，可以打破地域限制，老師從旁介紹及訪問，直觀地展現給學生，令學生有視覺的體驗。

學生隨着老師的介紹，用眼睛去旅行。老師可聚焦介紹某幾個景點，透過講述所見所聞，學生亦覺親切自然，恍如親歷其境，印象亦會深刻，不比實體旅行遜色，說不定可提高學生在疫情後前往旅遊目的地探索的欲望。

體驗

「眼睛去旅行」

雖然足不出外，但透過視像會議的方式，老師從旁介紹所見所聞，學生可打破地域的限制，遊覽鯉魚門各處的景點，猶如身歷其境欣賞海港漁村的景色，實現「眼睛去旅行」！

互動遊戲，帶來即時樂趣

直播旅遊期間，加入緊張刺激的問答互動遊戲，學生既可認識海港漁村的歷史，寮屋與棚屋群的特色，具歷史意義的鯉魚門燈塔的面貌外，亦可為學習增添不少歡樂。

+ 5 + 5 + 5

現場即時投票「我最喜愛的手信」，反應熱烈!

最後一站是這次直播旅遊的高潮，學生可進入傳統手工餅店揀選手信，包括： 雞仔餅、老婆餅、蛋卷、香蕉糕、盲公餅、杏仁餅、雞蛋餅、合桃酥、加蛋餅、花生脆糖等，並即時進行「我最喜愛的手信」的網上投票，全場全場熱血沸騰，場面熱鬧。

透過鏡頭議價，增加親切感

買手信時會邀請學生親自透過鏡頭與老闆了解貨品價格，並即時議價，增加現場真實感，親切感十足。

以Padlet留言畫上完美的句號

直播旅遊完畢後，特設「最佳造型相片」及「最深刻感受的留言」獎項，鼓勵學生、家長踴躍留言，最後選出心水項目，用別開生面的方式為旅行活動畫上完美的句號。

熱切期待Picnic from Home續集

拍攝的網絡穩定和現場收音、老師的描述、目的地天氣的轉變等，都會影響學生體驗直播旅遊的過程，這個層面的確較難掌握。但本著「停課不停旅行」，期待「崇真」能與學生來一場…Picnic from Home續集。

留言

三年級學生

程寶寶眼睛去旅行

第一次實時用眼睛去旅行，覺得很有趣！三家村的確很有漁村風味，我很喜歡這種感覺！好期待下一次的旅程❣️

三年級學生

感覺上好似真係去了一趟旅遊，老師導遊 帶得好真實及有趣！一邊食花生米通一邊去旅遊，感覺真悠閒！

三年級學生

出發了！我們第一次參加網上旅行團🌍🌞

今次去的地方就是神秘的三家村。老師精心泡製之不一樣的旅遊體驗，真是崇真史上的第一次，實在難能可貴。答問投票，叫人參予投入，還來一個視像講價，令人感覺置身其中。我最喜歡花生糖😍,但很多人選了雞仔餅, 不過不要緊，總之有得買手信就好了。 多謝各位老師的心思。

三年級學生

Zoom 一Zoom去旅行

原來zoom好似魔術師🧙‍♂️一樣

好多野都可以做到嫁

上課。週會。聖誕派對。考試等...

估不到旅行🧳都可以做到

考完試。謝謝老師們😘在疫情下都帶我們去旅行輕鬆一下心情。我好開心。

我們一家人都有一邊傾談。一邊欣賞三家村優美風景

認識當地文化知識。 苦中一點甜

最深刻印象是買手信原來都可以投票😂😂😂

期待可以盡快享用雞仔餅呀😋

下次有機會。我好想真真正正同老師。同學。和家人

實體去旅行呀🤩

三年級學生

好開心呀😃！可以讓我們認識三家村，其實地點唔重要，最重要係能夠在zoom同咁多位老師同學一齊去旅行，象軒好想好似以前一樣可以全校去旅行呀😃辛苦老師了🙏🏻

三年級學生

很特別的學校旅行

智軒玩得很開心

他還介紹我吃低糖

的花生糖 說健康好

三年級學生

多謝老師帶我們去旅行！

我以為燈塔是很高的，看過老師的介紹才知道也有矮的，不過卻準確地為船隻護航。

三年級學生

第一次用直播形式跟著老師去旅行，感覺既開心又高興！

老師去的地方我也時常跟家人去，那兒可以遠望筲箕灣崇真學校...我最喜歡到三家村買雞仔餅和牛肉乾，當看見老師在買雞仔餅時，我流晒口水，好想食呀！

希望疫情快過，能跟老師和同學一起郊遊旅行。

三年級學生

我十分感謝老師為我們舉辦的網上直播旅行, 我感到十分幸福 。老師在旅遊時經常問大家問題，又可以投票，真的很有趣哦！ 老師還買手信給我們吃，叫同學投票。3B大部份同學都挑選花生糖，老師也選擇花生糖，但是最多同學選了雞仔餅。不禁有點失望，不過我想不要緊，我們可以吃手信已經心💕滿意足了。 多謝😀😀

三年級學生

今天老師帶我們去三家村旅行，那裏有擋浪牆，我都是第一次見擋浪牆我感覺古人很有智慧。這些擋浪牆還有義工在石牆上面畫畫製造更多漂亮的擋浪牆，使遊客香港有這處旅遊勝地。這次網上旅行令我大開眼界。好期待下一次不用出汗的網上旅行😊

二年級學生

學校真的很貼心，原本十分期待的學校旅行，因為疫情的緣故被迫取消。然而老師們竟想到用視像方式，讓我們用眼睛去旅行，真的很感動呀！😄

二年級學生

今次眼睛去旅行好好玩，好有新鮮感。雖然我未去過三家村，但係見到老師介紹就好想去，我最想食嘅就係芝麻糖。如果再有眼睛去旅行，希望下次見到好靚嘅景色。多謝老師為我們安排眼睛去旅行這個活動！

二年級學生

很感恩老師和學校花心思帶我們眼睛去旅遊，在zoom課堂以外可以有一點輕鬆時間，希望可以買多點花生糖和雞仔餅給我們吃😋愛你們喔😘

二年級學生

多謝學校及老師安排眼晴看世界的直播, 令我們有一個特別的旅行和認識三家村。

今天, 我也親身到了三家村遊覽，同時亦到了老師購買手信的店舖，老板娘知道我是崇真學校學生， 還特別多送一包小食給我。

一年級學生

三家村的燈塔很漂亮！真想親身去看看啊！

一年級學生

今天「三家村」直播旅行，我感到十分開心。感謝黃副校長及老師的付出，令大家很開心地欣賞直播。雖然疫情之下沒法去旅行，但我感謝曾老師和陳老師，可以親身帶領直播！感受到今次特別的旅程！我永世難忘!

一年級學生

老師好用心帶我們去「眼睛去旅行」，十分特別。我的心情頓時覺得十分開心，希望快些可以外出遊玩就好了。

一年級學生

覺得好好睇！好想去！因為好想食花生糖呀！辛苦晒老師俾錢呀！我真係好想食花生糖呀！😂😂

一年級學生

謝謝老師帶我們眼睛去旅行，在三家村介紹了很多當地的特色。很期待花生糖呀! 😋

一年級學生

我以前有去過三家村🏡，我最鍾意食🐔雞仔餅。😋😋

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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