【校園天地】基督教香港信義會紅磡信義學校「紅信造星計劃」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-25 12:18

基督教香港信義會紅磡信義學校致力提升學生的語文能力、學習習慣及培養積極的學習態度，本學年舉辦了「紅信造星計劃」，安排專責老師以「一對二」形式進行為期一週的指導及跟進，幫助同學掌握更有效的學習方法，從而培養出良好的學習習慣及積極的學習態度。早會前，老師教導學生朗讀英文默書範圍及默寫生字。於小息一及小息二，老師檢查學生家課冊及功課完成情況。放學後，老師教導學生餐桌禮儀、指導英文及數學功課、閱讀品德故事及英文STEM Reader，亦鼓勵及指導學生參與不同的比賽。期望經過老師貼身教導後，學生能為自己學習和成長的夢想而努力！

(基督教香港信義會紅磡信義學校圖片)

蔡伊琳老師表示成為「紅信造星計劃」的指導老師之一，讓她有機會接觸不同學生。從早會到放學，貼身照顧學生的不同學習需要，適時解決學習困難。希望他們能透過這個計劃從中取得成功感，老師和學生亦能達至教學相長。

岑曉欣老師說：「學生在五天裏的改變令我倍感安慰。他們由不願意參與，到積極發問，讓我體會到孩子擁有無限的潛能。同時我亦反思過往的教學方法，盼望之後能培養更多同學擁有積極的學習態度，自己亦能與之成長。」

李芷瑩老師說：「除跟進同學的學習進度外，我也指導學生閱讀品德文章及英文圖書，教導學生我們應該把握時間做有意義的事，如︰每天用五分鐘閱讀，過了三十天便能養成閱讀的習慣。此計劃幫助每位同學實踐培養閱讀習慣的開端，希望幫助同學從閱讀中學習充實自己。」

小四學生林先旺表示經過這次的「紅信造星計劃」後，他學會了溫習英文默書和數學解難的方法，還認識了更多英文生字的意思。老師教他吃飯時要安靜，他很感謝老師願意教他更多知識，能參加這個計劃他感到興高采烈。

小四學生汪洋說：「在紅信造星計劃中，老師教導我英文朗讀的技巧及拼音方法，方便記憶。老師會提醒我整齊地寫家課冊及做功課。我又從品德教育文章中學會珍惜時間，我希望每天抽最少五分鐘跟家人談天。老師又鼓勵我參與閱讀計劃，讓我善用課後時間來閱讀圖書。」

小五學生陳錦浩說：「我參加這次計劃後，改變了之前只是默看就嘗試背誦默書內容的方法。現在我會用老師教的方法，先熟讀這些單詞，之後再試著根據發音來拼寫。我覺得這樣更有效了，不僅知道了單詞的讀音，還發現溫習默書變簡單。我認為早來課室的這些時間是很值得的。」

小六學生蔡煒森表示這五天的造星計劃令他獲益良多。閱讀校長的話令他明白到凡事都要做好準備，珍惜時間。在未來的30天，他會嘗試尋求適合自己的學習方式，形成良好的習慣，哪怕成功與否，都會堅持下去。最後，他非常感謝岑老師的教導和訓話，他會永記於心！

（內容由基督教香港信義會紅磡信義學校提供）

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