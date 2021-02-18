【校園天地】 陳呂重德紀念學校師生線上迎新 團團圓圓慶新年

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-02-18 18:05

不少學校受疫情影響，取消了慶祝新年的活動，令新年氣氛淡薄，而位於油塘的香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校梁俊傑校長和老師就希望與同學一起送舊迎新，為同學送上祝福。學校在二月九日當天，舉辦線上「團團圓圓慶新年」活動，全校師生和家長共同迎接新一年。

特色節目賀新春

在「團團圓圓慶新年」活動中，老師製作卡通影片「賀年食品知多少」，介紹各種賀年食品的寓意，又加入問答環節，同學說出「好意頭」的話來認識春節食品的特色。此外，學校更特意安排英語外籍老師穿著中國傳統服飾來拍攝「農曆新年傳統習俗」，內容幽默惹笑，同學在了解傳統習俗的同時，還學會它的英語表達，學習變得更有趣味。

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五彩湯圓慶團圓

相信各位在網上經常都能看到烹飪的教學影片，但有否想過自己學校的校長及老師竟會化身主播，教大家製作湯圓呢？陳呂重德紀念學校梁俊傑校長及老師拍攝「湯圓齊齊搓」節目，教同學製作五彩湯圓，並認識湯圓的寓意，過程中趣味盎然，同學及家長皆笑逐顏開，一掃疫情帶來的冷清。

疫情的確為師生帶來了新挑戰，陳呂重德紀念學校的校長和老師善用網上媒介，與同學一起迎接農曆新年，把新年氣氛和祝福送到家中，讓師生同樂，喜迎新春。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

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