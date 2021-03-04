【校園天地】路德會西門英才中學「視覺藝術作品展」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-04 16:53

路德會西門英才中學於1977年在深水埗創校，及至1991年遷校元朗至今歷43載，一直力求革新，重視學生「六育」的發展。為使學生有更多展示才能的機會，本校於3月1日(一)至3月7日(日)假元朗劇院大堂舉行一連7天的「視覺藝術作品展」，歡迎各界人士到場參觀。

李校監、馬校董及校長主持開幕典禮。(路德會西門英才中學圖片)

展覽序幕由一個簡單而隆重的剪綵儀式揭開，並邀得本校校監李日誠牧師主持。李校監於致辭時表示感恩本校同學能有如此寶貴的機會展示其學習成果，亦讚賞同學的創意，並勉勵同學要像藝術品用到的物料一樣，就算不一定價值昂貴，但仍可靠做好自己本份，化身成一件件獨一無二的藝術品。

展覽除了可以看到本校中一至中三學生視藝堂上的創作，如排列藝術、點墨畫等等之外，更可以欣賞到高中修讀視藝科同學的優異之作，如立體創作、屏風繪畫等作品。

展覽場地每天開放時間為上午 9 時至 晚上 10 時。歡迎各界人士蒞臨參觀。有關展覽詳情歡迎瀏覽學校網頁www.gslc.edu.hk致電24782424查詢。

（內容由路德會西門英才中學提供）

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