【校園天地】華富邨寶血小學金牛報喜迎歲賀新春暨華服日

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-08 12:32

「中華文化日」是華富邨寶血小學的傳統學習活動，藉着這活動讓學生認識中華文化。每年，學生在這天均會穿上漂亮的華服回校參加活動，充滿新春氣氛。可是，今年因疫情關係，同學們都只能留在家中Zoom 。因此，統籌老師設計了一個別開生面的直播活動，全校同學也可在活動中發揮潛能。

（華富邨寶血小學圖片）

活動當天，校監、校長及全體敎師穿上華服，齊集在充滿新年氣氛的學校禮堂，一起和全校學生一同參加精彩的活動。

首先，活動以農曆新年祈禱禮展開序幕。校長讀出聖言，校監勉勵同學要懂得欣賞和讚美天主的祝福。接着，由老師代表全體師生奉獻學生製作的賀年揮春及教師在研習日寫下對教育的心意卡，並誦讀信友禱文。最後，祈禱禮在禮成詠《祝福這一天》結束。

祈禱禮後就是當天的重點活動—「金牛報喜迎歲賀新春」。第一個項目是「新春點唱站」，各班班主任代表學生說出祝福的話語，對象包括家人、學校老師、職工及社會上為我們服務的人。點唱站播放的歌曲均為老師精心製作的賀年短片，剪輯了學校這幾年的活動花絮，甚具心思。第二個活動是「新年習俗你要知」，全校學生都在緊張氣氛中以最快速度猜謎語。另一個緊張刺激的遊戲環節則需要學生以搶先電話回答問題。

（華富邨寶血小學圖片）

最後，這天活動的高潮就是「新春造型大賞賽」。全校學生預先把華服造型照電郵予班主任，再由校長和家教會委員選出「最具創意獎」和「最具新年氣氛獎」。勝出的6位同學就在家中即席表演，爭奪「最具人氣獎」，再由全校師生透過電子投票選出優勝者。戰況激烈，猜不到平日沉默的同學竟然才藝橫溢，表現出今年我們的口號—「展愛心、樂分享」。

當天節目豐富，家教會也攝錄應節的「泰式年糕製作」短片。精彩的「金牛報喜迎歲賀新春暨華服日」就在喜氣洋洋的氣氛下結束。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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