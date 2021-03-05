【校園天地】陳呂STEM潛力無限　解盲人跑步困難

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-05 18:01

作品屢獲殊榮 研發生產在望

跑步是香港人熱愛的運動之一，雖然對大眾來說輕而易舉，但對於視障人士而言卻舉步為艱。為了令視障人士都可以獨立地在安全的環境下跑步，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學STEM學會發明了「視障人士助跑器」！

陳呂STEM學會早在2019年全港最大型的學界STEM比賽中的「第二十二屆香港青少年科技創新大賽」，勇奪初中組發明二等獎。在2020年8月，陳呂STEM學會成員無懼疫情接受新挑戰，繼續積極參與科研比賽。由劉宇峰老師、梁惠民老師及鄭偉源老師帶領STEM隊繼續參與「滙豐香港社區夥伴計劃2020——為香港打氣！」比賽。比賽啟發了陳呂學生在創科領域方面的創意，更協助不同社群發展專業技能及軟技能，以提高就業能力及促進身心健康，努力建立更和諧共融的社區目標。

陳呂STEM先在全港眾多隊伍中以出色的計劃書突圍而出，晉身決賽，並獲得大會資助港幣5,000元繼續研發比賽作品，最後在多次網上匯報及討論中力壓云云選手奪標。作品經改良後成功在比賽中再創佳績，榮獲主辦機構HSBC的四大獎項之一的「最具潛能獎」，更有機會與NGO合作研發產品，實踐作品研發的意義。

發明「視障人士助跑器」的師生團隊：左一梁惠民老師；左二劉宇峰老師；左三何祉蕊同學；右一鄭偉源老師；右二朱益宏同學；右三邱煒楓同學。(圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片)

學生敢於嘗試 陳呂鼎力支持

「羅馬非一日建成」，陳呂STEM學會的成功亦絕非一朝一夕的事，其實這項發明的意念早在2018年經已萌生，但因為當時陳呂的學生初接觸STEM，只有如何協助視障人士在運動場跑步的基本概念，未有足夠的技術和能力建構整個prototype，而prototype以超聲波感應器及ibeacon技術勉強完成，仍未能在運動場使用，故當時在「第二十一屆創新科技大賽」未能入圍。

雖然失落入圍資格，但校長馮金燕博士和彭家強副校長在比賽後繼續勉勵學生，屢敗屢戰，並堅信學生的創意能解決視障人士的困境，又全力支持學生在STEM方面的發展，與不同坊間機構合作，鞏固及提高學生的STEM知識。得到校方的支持，STEM學會的師生不斷嘗試其他技術，在2019-2020學年初步使用了AI技術辨認運動場的直線和曲線。雖然仍未能實際使用，但已向成功邁前了一大步，在創新科技大賽的初中組獲發明二等獎，成績振奮陳呂上下，令人鼓舞。

(圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學圖片)

陳呂學生遇強越強，在本學年繼續鑽研AI技術，學習不同的AI課程，也訪談了數位視障人士的相關意見，經學生一番努力，以更高階的AI技術使視障人士助跑器成功面世，讓視障人士能夠使用助跑器在運動場上無拘無束地跑步。陳呂致力培育創科人才，學生學以致用，並不斷增進STEM的專業知識，回饋社會，實屬社會之福！

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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