白內障｜手術越遲做越難痊癒！老婦趕及治療　視力由0.1回升至10

視力模糊不只是老花眼！白內障正悄悄影響許多人的生活品質。專家提醒，及早發現治療，不僅能避免意外發生，更能重拾清晰美好的世界。



有醫生指，過去認為要等「白內障熟透」才能動手術的觀念已經過時了。（Canva）

75歲的劉太太因視力模糊數年，原以為只是老花眼而不以為意。直到某天騎車時發現連路標都看不清，才驚覺問題嚴重。經檢查發現是嚴重白內障，右眼視力甚至不到0.1。所幸接受「微創超音波晶體乳化術」後，視力迅速恢復至10。

劉太太感動地表示：「以前在家中行走都常撞到東西，現在眼睛變明亮了，世界終於清晰許多，不用再摸黑過日子了！」

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白內障不只是老化問題

台灣新竹馬偕紀念醫院眼科吳伃捷醫生指出，年齡增長確實是白內障的主要風險因素。但現代生活方式也加速了眼睛老化，以下因素都可能導致白內障提早出現，使患者年齡層有年輕化趨勢。

1. 長時間使用3C產品

2. 過度暴露於紫外線

3. 糖尿病等代謝性疾病

4. 長期使用類固醇藥物



及早治療是關鍵

吳伃捷強調，白內障目前無法靠藥物根治，手術是唯一有效的治療方式。「過去認為要等『白內障熟透』才能動手術的觀念已經過時了。事實上，過度延遲反而會增加手術難度和風險，還會延長生活不便的時間。」

現今最普遍的手術方式是「超音波晶體乳化術」。這種微創手術傷口小、恢復快，安全性和成功率都很高。

預防與早期發現同樣重要為了預防白內障，吳伃捷建議：

1. 外出時戴帽子和太陽眼鏡，減少紫外線傷害

2. 控制使用３Ｃ產品的時間

3. 均衡飲食，控制慢性疾病



同時，若出現以下症狀，應盡快就醫：

－ 視力模糊

－ 看東西有重影

－ 對光敏感

－ 顏色變得昏暗



吳伃捷呼籲：「40歲以上的民眾建議每年做一次眼科檢查，及早發現問題才能及時治療。」白內障不再是老年人的專利。只要及早發現、積極治療，就能像劉太太一樣重拾清晰視界，擁抱美好人生！

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