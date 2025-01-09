護眼飲食｜吸藍光紓緩疲勞護眼8大營養素　2維他命助減白內障風險

現代人每天使用電子產品的時間超過10小時，無論是工作、上課、追劇還是看電視，都讓眼睛超負荷。



以下8種營養素能有效維護你的視力，讓雙眼保持清晰、有神。

網友熱議TOP7 護眼食物網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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一、護眼營養素大解析

1. 葉黃素 & 玉米黃素

・功能：吸收藍光，保護視網膜，維持眼睛敏感度。

・食物來源：葉黃素存在於綠葉蔬菜，玉米黃素則多見於橘黃色食物。雞蛋黃含有兩者且生物吸收率高。



2. 維他命A&β-胡蘿蔔素

・功能：維他命A是視覺感光的重要元素，缺乏會導致夜盲症。β-胡蘿蔔素能在體內轉化為維他命A。

・食物來源：維他命A來自魚肝油、動物肝臟，需注意適量攝取。β-胡蘿蔔素豐富於紅薯、胡蘿蔔、南瓜等橘黃色及深綠色蔬菜。



3. 花青素

・功能：促進微血管血流，緩解眼睛疲勞。

・食物來源：藍莓、黑醋栗、車厘子、提子及山桑子等富含花青素。



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4. 維他命C & 維他命E

・功能：這兩種抗氧化維他命能降低年齡相關的黃斑部病變和白內障風險。

・食物來源：

維他命 C：紅心番石榴、奇異果、柑橘類及辣椒。

維他命 E：堅果、種子及植物油。



5. Omega-3脂肪酸

・功能：促進視網膜發育，維持視覺功能。

・食物來源：深海魚（如鯖魚、秋刀魚、三文魚）及堅果、種子類。



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二、日常護眼小技巧

均衡飲食：椰菜花、甜椒、菇類、櫛瓜、粟米、雞蛋及橄欖油都是補充上述營養的好選擇。

正確用眼習慣：使用電子產品時保持光線充足，每30分鐘休息一下，遠眺放鬆眼睛。

預防勝於治療：千萬別等到眼睛出問題才後悔，養成良好的用眼習慣，才能長保健康視力。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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