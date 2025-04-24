白居二2024攪珠｜今年第三或第四季發批准信　青年申請者佔逾8成

【白居二2024／攪珠結果】「白表居屋第二市場計劃2024」今早（24日）10時30分完成攪珠。根據攪珠結果，首10個號碼為「49、35、39、85、77、76、32、21、38、24」。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。



房委會公布「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（梁鵬威攝）

房委會公布「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（梁鵬威攝）

「居屋2024」攪珠結果出爐，首10個號碼為「49、35、39、85、77、76、32、21、38、24」。

今年新增6000個配額 包括1,500個「青年計劃（白居二）」配額

黃碧如指，今次收到的紙本及網上申請合共有約3.4萬，當中有超過8成，即約2.8萬為青年計劃申請者。今年新增了6000個配額，包括4500個一般配額及1,500個新增的「青年計劃（白居二）」配額。

黃碧如：反映資助房屋需求殷切

黃碧如表示當局會審核申請資格，先編配4500個一般配額，包括一般申請人及青年申請人，然後再編配1500個青年配額。在一般配額未獲編配的青年申請人，有機會在新增的青年配額中獲編配。今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。（梁鵬威攝）

黃碧如表示，早前引入新計劃，如二手居屋保證還款期由30年增加至50年、二手居屋還款期由25年延長至30年，增加了二手房屋的流轉。她補充說，申請准售證的人數亦有增加，反映二手市場乘機購買到居屋的數字增加。

各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列次序明日上載

房委會指，各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，會於明日（25日）上載至指定網站，同時會在樂富房委會客戶服務中心、房委會的屋邨辦事處及分區租約事務管理處、香港房屋協會（房協）轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署轄下各民政諮詢中心展示。申請者亦可致電房委會銷售及白居二熱線2712 8000查詢。

房委會公布「白居二2024」的攪珠結果，首10個號碼依次序為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。（梁鵬威攝）

白表居屋第二市場計劃2024今早（24日）完成攪珠，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如（左）指，今次申請反應熱烈，尤其是青年申請者，反映資助房屋需求非常殷切。（梁鵬威攝）

房委會會依次序發信／電郵（適用於經網上申請並選擇使用電子通訊的人士），邀請申請者於指定期限內交回入息及資產申報表和證明文件作詳細審核，以核實個別申請者是否符合「白居二2024」的申請資格。

批准信持有人可在指定日期內向房委會及／或房協申請購買資格證明書

發言人說，房委會預計會於今年第三／四季向成功申請者發出批准信。批准信持有人可在指定日期內，向房委會及／或房協申請『購買資格證明書』（有效期一年），以便在居屋第二市場或住宅發售計劃第二市場購買一個尚未繳付補價的單位。