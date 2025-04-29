李兆基紀念展｜The Henderson頂層一連5日舉行 參觀時段尚餘少量
撰文：韋景全
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恒基地產創辦人李兆基的葬禮儀式周一（28日）完成，恒基地產將於5月1日至5日在集團地標建築中環The Henderson頂層宴會廳 Cloud 39，舉行《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》展覽，首次公開李兆基的私人珍藏和真跡，包括日常隨身攜帶的懷錶及家傳腰帶等。
恒基表示，紀念展大部分網上登記參觀時段已額滿，5月4至5日尚餘少量名額。
▼4月27日 恒基創辦人李兆基設靈▼
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紀念展將可一睹李兆基從家鄉金舖隨行而來金秤
李兆基上月17日逝世，李家於本周日（27日）在香港殯儀館設靈，周一（28日)進行大殮儀式，靈柩另擇日子移到他的出生地順德大良落葬。
恒基表示，《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》展覽將首次公開李兆基的私人珍藏和真跡，除了從順德家鄉金舖隨行而來的金秤、日常隨身攜帶的懷錶，還有孫兒百日宴的手寫演辭，以及家傳腰帶等，並會重現他的辦公室場景，闡述他從金行學徒到地產巨擘的一生，及四代同堂的傳承。
只餘5月4至5日少量參觀時段名額
恒基表示，紀念展大部分網上登記參觀時段已額滿，5月4至5日尚餘少量名額，歡迎有興趣人士盡早於網站預約參觀。
展覽現場亦設紀念花池，擺放公祭期間致祭人士的留言咭，參觀人士可即場留言致敬。
The Henderson旁藝術花園設紀念永恆地標《Allium》
另外，恒基會於The Henderson旁邊的藝術花園，設置紀念李兆基的永恆地標 ——大型繡球蔥花雕塑《Allium》，象徵生命的堅韌及不屈精神，歡迎公眾到場參觀。
▼4月28日 恒基創辦人李兆基大殮▼
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《李兆基博士紀念展 — 和光同塵 》
展覽日期及時間：
• 2025年5月1日（下午1時至晚上8時）
• 2025年5月2日至5日 （早上10時至晚上8時）
地點：中環美利道2號The Henderson39樓Cloud 39
預約詳情：免費開放，公眾可透過網站預約登記，名額先到先得。
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