李兆基紀念展｜The Henderson頂層一連5日舉行　參觀時段尚餘少量

恒基地產創辦人李兆基的葬禮儀式周一（28日）完成，恒基地產將於5月1日至5日在集團地標建築中環The Henderson頂層宴會廳 Cloud 39，舉行《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》展覽，首次公開李兆基的私人珍藏和真跡，包括日常隨身攜帶的懷錶及家傳腰帶等。



恒基表示，紀念展大部分網上登記參觀時段已額滿，5月4至5日尚餘少量名額。



李兆基生前日常隨身攜帶的懷錶將首次公開展出。（恒基提供圖片）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，並在對面球場位置設悼念區，供公眾人士入內鞠躬，正中央擺放李兆基遺照。（盧翊銘攝）

▼4月27日 恒基創辦人李兆基設靈▼



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紀念展將可一睹李兆基從家鄉金舖隨行而來金秤

李兆基上月17日逝世，李家於本周日（27日）在香港殯儀館設靈，周一（28日)進行大殮儀式，靈柩另擇日子移到他的出生地順德大良落葬。

恒基表示，《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》展覽將首次公開李兆基的私人珍藏和真跡，除了從順德家鄉金舖隨行而來的金秤、日常隨身攜帶的懷錶，還有孫兒百日宴的手寫演辭，以及家傳腰帶等，並會重現他的辦公室場景，闡述他從金行學徒到地產巨擘的一生，及四代同堂的傳承。

只餘5月4至5日少量參觀時段名額

恒基表示，紀念展大部分網上登記參觀時段已額滿，5月4至5日尚餘少量名額，歡迎有興趣人士盡早於網站預約參觀。

展覽現場亦設紀念花池，擺放公祭期間致祭人士的留言咭，參觀人士可即場留言致敬。

The Henderson旁邊的藝術花園設置紀念李兆基的永恆地標——大型繡球蔥花雕塑《 Allium》，供公眾到場參觀及致意。（恒基提供圖片）

The Henderson旁邊的藝術花園設置紀念李兆基的永恆地標——大型繡球蔥花雕塑《 Allium》，供公眾到場參觀及致意。（恒基提供圖片）

The Henderson旁藝術花園設紀念永恆地標《Allium》

另外，恒基會於The Henderson旁邊的藝術花園，設置紀念李兆基的永恆地標 ——大型繡球蔥花雕塑《Allium》，象徵生命的堅韌及不屈精神，歡迎公眾到場參觀。

The Henderson旁邊的藝術花園設置紀念李兆基的永恆地標——大型繡球蔥花雕塑《 Allium》，供公眾到場參觀及致意。（恒基提供圖片）

▼4月28日 恒基創辦人李兆基大殮▼



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《李兆基博士紀念展 — 和光同塵 》

展覽日期及時間：

• 2025年5月1日（下午1時至晚上8時）

• 2025年5月2日至5日 （早上10時至晚上8時）

地點：中環美利道2號The Henderson39樓Cloud 39



預約詳情：免費開放，公眾可透過網站預約登記，名額先到先得。