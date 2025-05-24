新加坡直擊：高端旅遊｜旅行社訂制行程 荷里活女星訪星深度遊
【新加坡直擊系列：高端旅遊之一】香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，指旅客轉向追求深度體驗和文化沉浸，追求個性化和深度化的旅遊體驗，高端定制遊受到青睞。被視為香港旅遊業競爭對手之一的新加坡，近年有數十間高端定制遊旅行社活躍，為歐美客人度身訂造到亞洲、非洲、大洋洲等地行程外，亦有近兩成客人會順道旅覽新加坡。
旅行社Blue Sky Escapes去年為荷里活演員茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）及其家人設計新加坡4日3夜行程，包括到熟食中心享用平民午餐、與大師一起練氣功、逛墳場、坐側車（SideCar）等。旅行社代表表示，新加坡文化多元、治安好、航空網絡完善等，成功吸引外國旅客到訪，當中包括豪華住宿連私人活動體驗，平均每人每天花費約6,000至1.2萬港元。
該旅行社去年只收到4宗到香港的高端定制遊的訂單，部份只涉及預訂豪華酒店。旅行社代表認為香港交通方便，旅遊資訊在網上齊全，旅客不太需要度身訂造行程服務。不過，她認為香港的南丫島、大嶼山、新界等地的自然景色優美，有潛力成為高端定制遊的賣點，吸引旅客留港長作時間體驗。
豪華酒店聯絡旅行社安排行程
新加坡高端定制遊旅行社Blue Sky Escapes去年約8月，收到濱海灣金沙酒店的來電，指荷里活女星Drew Barrymore及女兒將到訪新加坡，希望有度身訂造的行程。Drew Barrymore代表作包括《E.T. 外星人》《冧歌有情人》《初戀50次》等等，亦是知名節目主持人，如此巨星來到新加坡，其行程當然要與別不同。Blue Sky Escapes當時只有不足10日時間籌備，團隊根據Drew Barrymore的愛好、興趣，列出多達20項活動，再交由她的旅遊顧問協助揀選。
安排新加坡專家展現在地特色
旅行社安排一名當地飲食專家，帶Drew Barrymore一家遊覽牛車水、參觀餅家製作蛋撻、與茶藝大師品茶，又到訪雪糕博物館，館方為她創作「Drew Barry」口味的新地。Drew Barrymore本身喜歡冥想，旅行社預訂了一個花園，邀請當地氣功大師和她一起冥想、做氣功，又找來歷史學者帶她在墳場散步，認識新加坡的立國先軀。
旅行社亦有邀請新加坡的設計師，把升級再造的絲質和服外套帶到酒店房間，讓Drew Barrymore及女兒挑選當日造型。
Drew Barrymore社交媒體大讚星洲
Drew Barrymore 之後在社交媒體Tik Tok、Instagram及facebook分享在新加坡的所見所聞：「我一直對到訪（新加坡）的想法著迷不已，因為它就像文化、自然和現代化的瘋狂而美麗的融合。前一分鐘你還在漫步於未來感十足的濱海灣花園…… 而下一分鐘你已經在探索那些令人難以置信的小販中心，品嚐著你嚐過最美味的街頭小吃。」
星旅行社：旅客持續渴求高品質旅遊
Drew Barrymore導遊之一、高端定制遊旅行社行程規劃師Manda Foo說，私人訂製行程包含的體驗並非一般休閒旅客可以享用：「我們可以安排的非常規的行程，需要特別的許可，但我們有人脈可以處理。」
Manda說近年新加坡湧現多間高端定制遊旅行社，一方面代表愈來愈多人喜歡慢活和享受人生，另一方面代表旅客對高端訂制行程需求持續，而且市場已經成熟。
我認為我們已經過了疫情後「報復性旅遊」的階段，現在看到大眾對高品質旅遊的持續需求…… 他們想確保行程並非平平無奇，明白到美好且訂製的體驗有價，所以願意花錢。
高級訂製行程住宿及體驗 每人日均花費達1.2萬港元
Blue Sky Escapes提供逾60個行程目的地，包括不丹、法羅群島、斯里蘭卡及中國等，旅客的行程由幾天至幾個月不等。客戶除了計劃外遊的新加坡專業人士、政客、名人、退休人士等，亦有來自歐美國家，當中15%至20%旅客會順道遊覽新加坡幾天，人均每日住宿連活動體驗花費約6,000至1.2萬港元。
Manda認為新加坡對外國旅客的吸引力，在於該國是通往亞洲區域的「門戶」，方便旅客在長途旅行後短留幾天。她說：「就安全和保障而言，新加坡可能是風險最低的地區之一。我們是一個非常小的城市國家，但文化非常多元化。在這裏旅遊也十分舒適，因為你不需要經歷漫長的車程。對於某些非常高端的客戶群而言，他們需要那種可預測性和品質，那麼新加坡非常適合他們。」
有新加坡人到中國展開「尋根之旅」
60多個目的地國家之中，Manda說中國和日本是最熱門。旅行社去年曾策劃40趟往中國的旅程，例如有一家三口鍾情中國近代作家魯迅，於是到其出生地浙江省旅遊3星期，「沉浸式」了解中國文化、文學和歷史。部份新加坡人為中國移民後代，Blue Sky Escapes亦收到很多旅客查詢，策劃到中國內地的「尋根之旅」。
較少客人要求訂製香港行程
香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，指有不少中東旅客特別喜歡高端旅遊體驗及精心策劃的行程，旅發局將繼續深入研究相關市場，制定相應市場開發策略，以吸引更多高增值過夜旅客來港。
Manda說，旅行社去年收到4次到香港的高端定制遊要求，部份只涉及協助客戶預訂豪華酒店。她認為香港交通方便，旅遊資訊在網上十分齊全，不少新加坡和外國旅客已十分熟悉，不太需要旅行社協助訂製行程。不過，她認為香港的南丫島、大嶼山、新界等地的自然景色優美，有潛力成為高端定制遊的賣點，吸引旅客留港長時間體驗。