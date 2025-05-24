新加坡直擊：高端旅遊｜旅行社訂制行程　荷里活女星訪星深度遊

【新加坡直擊系列：高端旅遊之一】香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，指旅客轉向追求深度體驗和文化沉浸，追求個性化和深度化的旅遊體驗，高端定制遊受到青睞。被視為香港旅遊業競爭對手之一的新加坡，近年有數十間高端定制遊旅行社活躍，為歐美客人度身訂造到亞洲、非洲、大洋洲等地行程外，亦有近兩成客人會順道旅覽新加坡。



旅行社Blue Sky Escapes去年為荷里活演員茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）及其家人設計新加坡4日3夜行程，包括到熟食中心享用平民午餐、與大師一起練氣功、逛墳場、坐側車（SideCar）等。旅行社代表表示，新加坡文化多元、治安好、航空網絡完善等，成功吸引外國旅客到訪，當中包括豪華住宿連私人活動體驗，平均每人每天花費約6,000至1.2萬港元。



該旅行社去年只收到4宗到香港的高端定制遊的訂單，部份只涉及預訂豪華酒店。旅行社代表認為香港交通方便，旅遊資訊在網上齊全，旅客不太需要度身訂造行程服務。不過，她認為香港的南丫島、大嶼山、新界等地的自然景色優美，有潛力成為高端定制遊的賣點，吸引旅客留港長作時間體驗。



荷里活明星Drew Barrymore去年8月到訪新加坡，由當地高端定制遊旅行社Blue Sky Escapes設計行程。（Drew Barrymore Instagram相片）

荷里活明星Drew Barrymore去年8月到訪新加坡，與當地氣功大師一起冥想。（Drew Barrymore Instagram及Blue Sky Escapes相片）

Drew Barrymore童星出身，曾參演多套荷里活電影，2020年起主持清談節目The Drew Barrymore Show。（The Drew Barrymore Show facebook相片）

Drew Barrymore童星出身，曾參演多套荷里活電影，2020年起主持清談節目The Drew Barrymore Show。（The Drew Barrymore Show facebook相片）

豪華酒店聯絡旅行社安排行程

新加坡高端定制遊旅行社Blue Sky Escapes去年約8月，收到濱海灣金沙酒店的來電，指荷里活女星Drew Barrymore及女兒將到訪新加坡，希望有度身訂造的行程。Drew Barrymore代表作包括《E.T. 外星人》《冧歌有情人》《初戀50次》等等，亦是知名節目主持人，如此巨星來到新加坡，其行程當然要與別不同。Blue Sky Escapes當時只有不足10日時間籌備，團隊根據Drew Barrymore的愛好、興趣，列出多達20項活動，再交由她的旅遊顧問協助揀選。

旅行社邀請新加坡的設計師，把升級再造的絲質和服外套帶到酒店房間，讓Drew Barrymore及女兒挑選當日造型。（Blue Sky Escapes提供相片）

安排新加坡專家展現在地特色

旅行社安排一名當地飲食專家，帶Drew Barrymore一家遊覽牛車水、參觀餅家製作蛋撻、與茶藝大師品茶，又到訪雪糕博物館，館方為她創作「Drew Barry」口味的新地。Drew Barrymore本身喜歡冥想，旅行社預訂了一個花園，邀請當地氣功大師和她一起冥想、做氣功，又找來歷史學者帶她在墳場散步，認識新加坡的立國先軀。

旅行社亦有邀請新加坡的設計師，把升級再造的絲質和服外套帶到酒店房間，讓Drew Barrymore及女兒挑選當日造型。

Drew Barrymore到訪當地熟食小販中心，事後在社交媒體大讚當地街頭小吃十分美味。（Blue Sky Escapes提供相片）

Drew Barrymore社交媒體大讚星洲

Drew Barrymore 之後在社交媒體Tik Tok、Instagram及facebook分享在新加坡的所見所聞：「我一直對到訪（新加坡）的想法著迷不已，因為它就像文化、自然和現代化的瘋狂而美麗的融合。前一分鐘你還在漫步於未來感十足的濱海灣花園…… 而下一分鐘你已經在探索那些令人難以置信的小販中心，品嚐著你嚐過最美味的街頭小吃。」

星旅行社：旅客持續渴求高品質旅遊

Drew Barrymore導遊之一、高端定制遊旅行社行程規劃師Manda Foo說，私人訂製行程包含的體驗並非一般休閒旅客可以享用：「我們可以安排的非常規的行程，需要特別的許可，但我們有人脈可以處理。」

Manda說近年新加坡湧現多間高端定制遊旅行社，一方面代表愈來愈多人喜歡慢活和享受人生，另一方面代表旅客對高端訂制行程需求持續，而且市場已經成熟。

我認為我們已經過了疫情後「報復性旅遊」的階段，現在看到大眾對高品質旅遊的持續需求…… 他們想確保行程並非平平無奇，明白到美好且訂製的體驗有價，所以願意花錢。 Blue Sky Escapes行程規劃師Manda Foo

旅行社Blue Sky Escapes行程規劃師Manda Foo。（譚曉彤攝）

高級訂製行程住宿及體驗 每人日均花費達1.2萬港元

Blue Sky Escapes提供逾60個行程目的地，包括不丹、法羅群島、斯里蘭卡及中國等，旅客的行程由幾天至幾個月不等。客戶除了計劃外遊的新加坡專業人士、政客、名人、退休人士等，亦有來自歐美國家，當中15%至20%旅客會順道遊覽新加坡幾天，人均每日住宿連活動體驗花費約6,000至1.2萬港元。

Manda認為新加坡對外國旅客的吸引力，在於該國是通往亞洲區域的「門戶」，方便旅客在長途旅行後短留幾天。她說：「就安全和保障而言，新加坡可能是風險最低的地區之一。我們是一個非常小的城市國家，但文化非常多元化。在這裏旅遊也十分舒適，因為你不需要經歷漫長的車程。對於某些非常高端的客戶群而言，他們需要那種可預測性和品質，那麼新加坡非常適合他們。」

新加坡萊佛士酒店是Blue Sky Escapes的合作豪華酒店之一。（譚曉彤攝）

有新加坡人到中國展開「尋根之旅」

60多個目的地國家之中，Manda說中國和日本是最熱門。旅行社去年曾策劃40趟往中國的旅程，例如有一家三口鍾情中國近代作家魯迅，於是到其出生地浙江省旅遊3星期，「沉浸式」了解中國文化、文學和歷史。部份新加坡人為中國移民後代，Blue Sky Escapes亦收到很多旅客查詢，策劃到中國內地的「尋根之旅」。

Blue Sky Escapes提供逾60個行程目的地，包括不丹、法羅群島、斯里蘭卡及中國等，旅客的行程由幾天至幾個月不等。（Blue Sky Escapes 提供相片）

Blue Sky Escapes提供逾60個行程目的地，包括不丹、法羅群島、斯里蘭卡及中國等，旅客的行程由幾天至幾個月不等。（Blue Sky Escapes 提供相片）

較少客人要求訂製香港行程

香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，指有不少中東旅客特別喜歡高端旅遊體驗及精心策劃的行程，旅發局將繼續深入研究相關市場，制定相應市場開發策略，以吸引更多高增值過夜旅客來港。

Manda說，旅行社去年收到4次到香港的高端定制遊要求，部份只涉及協助客戶預訂豪華酒店。她認為香港交通方便，旅遊資訊在網上十分齊全，不少新加坡和外國旅客已十分熟悉，不太需要旅行社協助訂製行程。不過，她認為香港的南丫島、大嶼山、新界等地的自然景色優美，有潛力成為高端定制遊的賣點，吸引旅客留港長時間體驗。

Manda認為愈來愈多人追求高端定制遊，生態遊亦有市場。（Blue Sky Escapes提供相片）