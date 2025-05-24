新加坡直擊：高端旅遊｜追求旅遊收益非客量　10年前已提高端概念

【新加坡直擊系列：高端旅遊之三】香港去年提出發展高端定制遊，以及開拓中東和東盟市場，吸引高端旅客，亦即是高消費力且逗留時間較長的客群。南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍表示，新加坡早於10年前已提出類似概念，追求旅遊收益增長而非盲目追求旅客量增多，同時確保沒有任何一個國家旅客佔客量超過兩成。



新加坡政府多年來曾推動醫療旅遊、會議旅遊等吸納高端旅客，近年更搶攻養生旅遊市場，吸引慢活和健康一族在當地享受生活。黃競妍指新加坡政府貼近國際趨勢及脈搏，規劃政策以10年或更長為單位，並透過明確、獨特的市場定位突顯自身與他國的差異。以旅遊局近年的品牌理念「Passion Made Possible」及「Made in Singapore」為例，她形容是市場推廣上的「Textbook Example」（教科書範例）。



香港近年以「亞洲盛事之都」自居，黃競妍認為以品牌理念而言較為遜色，以盛事活動作招徠會與其他有舉辦盛事的城市重疊，亦難以呈現香港山多近海的優勢。她建議香港政府着眼發展生態旅遊及冒險旅遊，吸引旅客延長留港時間。



新加坡政府自2022年起，每年舉辦健康養生節，吸引慢活和養生的旅客，長時間逗留當地。（新加坡旅遊局facebook相片）

新加坡政府自2022年起，每年舉辦健康養生節，吸引慢活和養生的旅客，長時間逗留當地。（新加坡旅遊局facebook相片）

2023年新加坡旅遊局推出「Made in Singapore」品牌理念，學者形容是市場推廣上的「Textbook Example」（教科書範例）。（新加坡旅遊局相片）

新加坡學者認為香港可以發展生態旅遊、冒險旅遊。（資料圖片/李澤彤攝）

星政府逾10年前提出優質旅遊概念

新加坡政府上月公布「旅遊業2040」策略藍圖，力求旅遊收益增長步伐，快過旅客人次增長。南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍研究新加坡旅遊政策多年，她表示當地10多年前已提出「Quality Tourism」（優質旅遊）的概念，推出政策延長旅遊逗留日數、刺激他們消費，不盲目追求旅客量增多。

講緊10幾年前，佢哋（政府）已經知道訪客人數增加唔代表啲乜。 南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍

當地政府同時追求任何一個國家的旅客不能佔整體超過兩成，避免過份依賴單一市場。根據3月最新數據，中國旅客佔新加坡整體旅客量最多，亦僅是18.7%。

南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍表示，新加坡早於10年前提出類似概念，追求旅遊收益增長而非盲目追求旅客量增多。（譚曉彤攝）

曾發展醫療旅遊吸高端客 近年轉戰MICE

黃競妍說當地曾發展醫療旅遊，但引伸令本地人床位減少等道德難題，政府之後沒再大力推動。到近年，新加坡政府積極發展「會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽」（Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions，簡稱MICE），主辦方可申請政府資助、多間大型企業提供優惠等。

新加坡政府表示，MICE旅客的人均消費是一般休閒旅客的兩倍，加上逗留日數較長，帶來可觀旅遊收益。當地上月公布計劃在市中心興建新會展中心，同時積極吸引活動主辦方把區域總部落戶當地，銳意成為「世界最佳會展城市」。

新加坡旅遊局近年推出計劃，吸引主辦方在當地舉辦MICE活動。（新加坡旅遊局facebook相片）

搶攻新興養生旅遊市場

除了MICE，新加坡亦積極攻佔養生旅遊市場（Wellness Tourism），自2022年起每年舉辦「健康養生節」，去年活動更長達1個月，參加者可於多個地標景點體驗過百項活動，例如與兔子一起做瑜伽、水上運動、藝術治療、插花班等。黃競妍說：「佢哋去spa或者去酒店，佢地消費都係高啲…… 注重養生嘅旅客嚟到會慢活啲、留耐啲，食嘅嘢又可能要質素好啲、要有機，咁又貴啲。」

「健康養生節」在多個地標景點提供過百項活動，例如與兔子一起做瑜伽。（新加坡旅遊局YouTube影片截圖）

「健康養生節」在多個地標景點提供過百項活動，例如在梵高沉浸式體驗館做瑜伽。（新加坡旅遊局facebook相片）

「健康養生節」吸引慢活和養生的旅客，長時間逗留當地。（新加坡旅遊局facebook相片）

新加坡市場定位明確獨特 成優勝關鍵

儘管新加坡多年來透過不同方式吸引高端旅行，黃競妍說背後的理念都是為了增加旅客消費及逗留日數，並且透過包裝及市場推廣突出自身特點，形容「好早就已經搵到市場定位」。她舉例早於60年代建國初期，新加坡第一任總理李光輝提出「Garden City」（花園城市）的概念，將新加坡變成一座綠樹成蔭、環境整潔的城市。自此，「花園城市」的定位和口號，深印外國旅客的腦海中。

新加坡好早就知道係好細嘅國家，冇乜自然資源，所以好有危機感，計劃長遠過人。佢哋好早就睇到旅遊業發展，同區內好多目的地有競爭。佢哋好早就搵方法令自己喺市場定位會更明確、更加獨特去吸引呢啲客人。 南洋理工大學南洋商學院高級講師黃競妍

星旅遊局伙拍經濟發展局推廣「Made in Singapore」

新加坡旅遊局2017年推出品牌概念「Passion Made Possible」（心想獅城），宣傳新加坡50年間從發展中國家躍升成國際大都會，即使天然自源有限，亦能發展出綠意盎然的自然保護區、繁華熱鬧的文化區等，宣傳新加坡人的精神和毅力。到2023年旅遊局伙拍經濟發展局，延續品牌理念，推出「Made in Singapore」，進一步推廣新加坡作為大自然中的城市，鞏固多元文化薈萃的國際形象。

宣傳新加坡不只旅遊目的地 同時強調新加坡人精神

黃競妍認為兩個局不僅是想宣傳新加坡作為旅遊目的地，同時想強調新加坡人的精神，吸引潛在的投資者。她說：「新加坡旅遊局嘅市場推廣係好到位，教市場推廣策略係可以作為教材，係『Textbook Example』（教科書範例）。」

2023年新加坡旅遊局推出「Made in Singapore」，進一步推廣新加坡作為大自然中的城市，鞏固多元文化薈萃的國際形象。（新加坡旅遊局相片）

2023年新加坡旅遊局推出「Made in Singapore」，進一步推廣新加坡作為大自然中的城市，鞏固多元文化薈萃的國際形象。（新加坡旅遊局相片）

2023年新加坡旅遊局推出「Made in Singapore」，進一步推廣新加坡作為大自然中的城市，鞏固多元文化薈萃的國際形象。（新加坡旅遊局相片）

2023年新加坡旅遊局推出「Made in Singapore」，進一步推廣新加坡作為大自然中的城市，鞏固多元文化薈萃的國際形象。（新加坡旅遊局相片）

香港「亞洲盛事之都」定位 星洲學者認為較遜色

新加坡區內競爭對手之一的香港，近年以「亞洲盛事之都」自居。黃競妍認為較遜色，難以體現香港的優勢：「可以係『盛事之都』，但係你淨係『盛事之都』，咁咪淨係用盛事嚟吸引啲客？我覺得相比起新加坡，我知道要搞盛事，但係我亦都要用好多嘢嚟吸引（旅客）。」

她說香港有7成的面積是自然「綠地」和山景，比缺乏天然資源的新加坡多很多，認為香港可以發展生態旅遊、冒險旅遊（Adventure Tourism）等，吸引旅客延長留港時間。

香港近年以「亞洲盛事之都」作宣傳。圖為藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館演唱會門外情況。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

香港近年以「亞洲盛事之都」作宣傳。圖為藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館演唱會。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

新加坡學者認為香港可以發展生態旅遊、冒險旅遊。（資料圖片/ 顏銘輝攝）