新加坡直擊：高端旅遊｜望成世界最佳會展城市　2040年收益倍增

【新加坡直擊系列：高端旅遊之二】新加坡近年湧現多間專攻高端旅客的高端定制遊的旅行社，不乏荷里活明星、歐美政客、富豪及退休人士等光顧，人均每日住宿及活動體驗花費可高達1.2萬港元。不過，這類高端旅客仍只佔少數，新加坡政府認為推動旅遊收益最重要是「會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽」，即是MICE的客人，人均消費是一般休閒旅客的兩倍，參與活動的人數也較多。



新加坡政府銳意成為「世界最佳會展城市」，2023年一年舉辦152場MICE活動，為全球第二多的城市。當地政府去年聯同機場、航空公司、網約車公司等推出計劃，為MICE活動主辦方提供一系列優惠折扣，政府亦有財政資助及獎勵。至上月，新加坡政府制訂「旅遊業2040」策略藍圖，目標2040年將旅遊收益增至現時的1.7倍至2,960億港元，當中一成收益由MICE貢獻。政府會在市中心興建新會展中心，吸引活動主辦方區域總部落戶等，爭取2040年將MICE的旅遊收益增至目前的3倍。



新加坡銳意成為「世界最佳會展城市」，聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭4月初舉行東南亞遊艇大會。（譚曉彤攝）

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭早前舉行新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出多艘豪華遊艇，主辦方估計有逾萬人參與。（譚曉彤攝）

2023年全球舉辦MICE第二多城市 香港排33

「會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽」（Meetings, Incentives, Convention, and Exhibitions，簡稱MICE）是指企業發起會議、邀請員工去旅行作為獎勵的一種、某領域的協會舉辦的大型會議及展覽。

國際大會和會議協會（ICCA）去年發表2023年全球MICE活動次數排行榜，新加坡2023年舉辦152場活動，僅次於156場的巴黎，成為全球舉辦MICE活動第二多的城市，同時在亞太區稱霸。香港以51場全球排名33，亞太區第8。

4月初遊艇業界MICE活動 估計過萬人參與

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商於4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，逾200名行業代表交流各地最新趨勢。隨後4天則有新加坡遊艇節，展出超過70艘遊艇、跑車、名錶等，估計合共有過萬名業界人士參與。這個活動是典型的MICE例子，包含大型會議及展覽，參與業界人士或公司資助順道遊覽新加坡。

碼頭負責人薛永添表示新加坡舉辦此類MICE活動十分有經驗，這次更獲得金融機構摩根大通贊助，協助與會者交易及買賣。另一方面，碼頭附近的酒店該星期入住率亦突然升高，薛永添認為足以證明此類MICE活動帶來的龐大經濟效益。

好多係遊艇公司主席、行政總裁，全部嚟到係住喺五星級、六星級酒店。佢哋到埗後嘅消費亦都係頗大，佢哋全部要招呼好多客人，佢哋自己嘅團隊亦好大。佢哋每次嚟到唔係一兩個人，係一整隊人嚟新加坡。 SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理薛永添

新加坡上市公司SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理兼碼頭負責人薛永添。（譚曉彤攝）

薛永添表示獲得金融機構摩根大通贊助，協助與會者交易及買賣，足以證明此類活動帶來的龐大經濟效益。（譚曉彤攝）

望成「世界最佳會展城市」 辦MICE可獲資助

新加坡政府銳意成為「世界最佳會展城市」，當地旅遊局說新加坡要保持競爭優勢、增強實力，發展MICE是不可或缺。局方去年6月推出「新加坡MICE優勢計劃」（Singapore MICE Advantage Programme），協助主辦方與會議及社交場地牽線，並為參與活動人士提供簽證便利等。如果活動達一定成效，主辦方可以實報實銷，獲新加坡政府資助第三方專業服務、市場推廣、招標等範疇的開支。

新加坡多個大集團亦有參與計劃，為MICE主辦方提供協助及優惠，例如在樟宜機場租用廣告位置、租用網約車Grab、訂購新加坡航空機票等有折扣。

新加坡旅遊局近年推出計劃，吸引主辦方在當地舉辦MICE活動。（新加坡旅遊局facebook相片）

新加坡旅遊局近年推出計劃，吸引主辦方在當地舉辦MICE活動。（新加坡旅遊局facebook相片）

樟宜機場為MICE主辦方提供廣告優惠。（譚曉彤攝）

星官：旅遊收益增長快於旅客 MICE是關鍵

新加坡政府上月公布「旅遊業2040」策略藍圖，提出目標2040年的旅遊收益增至現時的1.7倍，達470億至500億新加坡元，折合港幣約2,750至2,930億港元。

掌管貿易關係事務的永續發展與環境部長傅海燕表示，新加坡力求旅遊收益增長步伐，快過旅客人次增長，重點是MICE產業的增長，因為MICE訪客的平均消費是休閒旅客的兩倍，未來10年全球MICE產值亦預計翻倍，亞太區是快速增長的市場之一。

旅遊局的目標是到2040年，爭取將MICE領域的旅遊收益增至目前的3倍。 新加坡永續發展與環境部長傅海燕

永續發展與環境部長傅海燕上月於旅遊業大會，提出2040年MICE領域的旅遊收益增至目前的3倍。（傅海燕facebook相片）

新加坡政府上月公布「旅遊業2040」策略藍圖，提出目標2040年的旅遊收益增至現時的1.7倍，達470億至500億新加坡元。（譚曉彤攝）

望2040年MICE總收益佔旅遊收益十分一

新加坡旅遊局曾指，新加坡2019年的MICE收益約14億新加坡元（折合港幣約83.6億元），佔旅遊業總收益約4％，目標2040年佔比增至約10％。新加坡探討在市中心興建新會展中心，加強MICE設施與市區景點的協同效益，同時積極吸引活動主辦方把區域總部落戶當地。

香港政府去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》亦有提出鼓勵更多會展旅客來港，包括定期檢閱對中、小型會展活動的資助、持續開發適合會展活動的特色地道體驗等。

新加坡旅遊局曾指，新加坡2019年的MICE收益約14億新加坡元（折合港幣約83.6億元），佔旅遊業總收益約4％，目標2040年佔比增至約10％。（譚曉彤攝）