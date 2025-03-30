結業潮︱港推盛事、熊貓旅遊吸客無助救市？學者料租金跌才有轉機

【結業潮/市道/北上熱潮/旅客】自通關後本港掀起一股結業潮，至今仍未有停止迹象，港府亦積極推出多招救市，包括力推盛事經濟、「無處不旅遊」、還有熊貓經濟等，吸引各地旅客來港帶動消費，但對社區店舖的生意，似乎未能帶來重大起色，有經濟學者認為，內地旅客的旅遊模式轉變，改為行山、景點打卡多過購物，受惠的可能只有鄰近景點的店舖，但亦不會帶來太多生意額。



他又預計，結業潮仍將持續一段長時間，推測要等到香港租金下跌兩至三成，可與鄰近地區，如深圳等競爭時方有出路，不過相信會是一條痛苦且顛簸的過程。



疫情後本港掀起一股結業潮，至今仍未有停止跡象，街下多了待租出的空置舖位。（吳美松攝）

港府過去一年積極推出多招救市，包括力推盛事經濟、「無處不旅遊」、還有熊貓經濟等，而且獲中央政府恢復並擴展深圳「一簽多行」。但隨着香港現有6隻大熊貓、啟德體育園已落成啟用；繼ComplexCon結束後，緊接又有國際七人欖球場等盛事，吸引大批旅客來港。

事實上，今年首季的內地旅客入境數字的確比去年同期增長，單是本月22日一個普通周末，錄得超過14.5萬名內地旅客訪港，是繼農曆新年春運後的新高，當日有不少旅客是為盛事ComplexCon而來，網上消息亦有顯示，有大批內地客湧入西貢行山，似乎是「旺丁不旺財」，或只有部份盛事活動及景點周邊受惠旅客消費。

內地旅客消費模式變 不再「大手筆」購物

經濟學者李兆波以本月22日，有大批內地旅客湧入西貢萬宜水庫為例，指出原本交通不便的地方，如今迎來不少內地人，可見他們的旅遊模式早已改變，與過往在旺角、銅鑼灣等主要購物區「大手筆」消費截然不同，他認為這些人流只帶動輕微的零散消費。

他又說，近日經過旺角砵蘭街等原本熙來攘往的旺區，卻見市道冷清，認為內地旅客帶來的效益，大多落在鄰近景點的地區，如西貢等，其他市區商戶較難受惠。如富豪雪糕車，長久以來都深受內地旅客歡迎，經常大排長龍，但其他零售、餐飲店卻門可羅雀。

香港租金、人工貴 老闆寧離場止蝕

李兆波又分析，當前香港零售與餐飲業面臨的不單是消費水平下降的困境，還有無法控制的三大成本，包括工資、租金與其他營運費用飆升的問題。由於香港的租金及工資，普遍比內地及其他地區偏高，三大成本中有兩項都居高不下時，店舖老闆「計過數」便寧願離場止蝕，亦因此市面上愈來愈多空置舖位。

再加上「一簽多行」的吸客效果不似預期，內地遊客雖然更頻繁來港，但港人「北上潮」更盛，尤其是周末等高峰時段，在東鐵線上可以看到不少港人北上的身影，此消彼長下，留在香港的消費力便大大減少。

李兆波分析，由於香港的租金及工資，普遍比內地及其他國家偏高，三大成本中有兩項都居高不下時，店舖老闆「計過數」便寧願離場止蝕，亦因此市面上越來越多空置舖位。（吳美松攝）

「一簽多行」只是「令香港輸少啲」 租金下跌才有轉機

北上熱潮影響很多傳統的街市、賣菜賣魚的小店，面臨貨品代理與成本控制上的雙重壓力，貨物賣不出去只能以低價出售，最終導致經營虧本，這種局面在北區、荃灣與屯門等北上較方便的地區更為明顯。

李兆波又說「一簽多行」帶來的效益，只是「令香港輸少啲」，助力減少本港商店倒閉數量的程度不大，真正從根本上改變市場局面，還需要政策和經濟層面的改善與協調。李兆波表示，現時香港較難吸引外資來經商，可能要待本港租金下跌才有轉機，只是租金向下調的話，地價亦會隨之下跌，政府收入減少，財富又會蒸發，會出現一個頗大的連鎖反應，但要經濟有改善，亦只能捱過這痛苦而顛簸的過程。