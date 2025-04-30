結業潮｜4月至少18店離場　嘉禾黃埔、After You泰國過江龍甜品店

【結業潮/結業潮2025/餐飲業寒冬/戲院/市道】通關後出現的結業潮仍然持續，《香港01》根據網民提供的消息及有關商戶公布統計，4月結業的店舖至少有18間，涉及各行各業，包括嘉禾黃埔戲院、泰國過江龍甜品店After You Dessert Café等，部份因租約期滿或生意欠佳而結業。另外，「大班麵包西餅有限公司（大班西餅）」曾因欠供強積金，被指出現財政危機，陸續有分店退場。



下午6時多的嘉禾黃埔戲院只有零星人士到場。（洪戩昊攝）

4月全港至少18店結業 嘉禾黃埔原址6月中轉為新光戲院進駐

綜合網上資料及個別商舖的公告，《香港01》統計了4月至少有18間店舖離場，當中以餐飲業佔最多，亦有戲院告別，反映本港電影業寒冬仍然持續。嘉禾黃埔戲院在4月10日結業，當日特別重映4套經典港產片，包括《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲：雄霸天下》及《金枝玉葉2》，4場全爆滿。有戲迷認為港人近年喜愛北上看電影，導致本地戲院陸續結業。

不過，有戲院離場，也有戲院重開。3月3日結業的北角新光戲院，其負責人李居明早前宣布，已租下嘉禾黃埔戲院現址，並改名「新光黃埔」，將會活化戲院並改變成更適合表演的場地，預計6月中重新開業。

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大班西餅兩分店同日結業

大班西餅近月因欠供強積金，涉款約43萬元，加上有分店陸續退場，被指陷入財政危機。其中大班西餅位於太子及荃灣分店均已於4月結業，記者曾於本月24日到荃灣分店視察，發現該分店已封了圍板，貼在板上的告示寫有「租約期滿」、「營業至4月23日」的字樣。據鄰近商戶表示，該店職員曾透露在結業前一直有被拖欠薪金，因此也十分擔心，亦為可能失去工作而徬徨。

另外，稻香集團旗下品牌「稻坊」位於荃灣廣場的最後一間分店，亦被網民發現原來已悄然退場，稻香的網頁也沒有了「稻坊」品牌，代表「稻坊」已全線結業；而集團位於青衣城的稻香也一樣，在近日結業。

翻查資料，稻香在2009年開拓「稻坊」這品牌，疫情期間，「稻坊」在全港有5間分店。荃灣廣場的網頁介紹指，「稻坊」以特色創新之火鍋為主打，巧手粵菜及精緻點心為副；店內設計打破傳統中式酒樓裝潢，以老上海風格表現品牌定位及角色。至於稻香位於青衣城的分店，則因租約問題，已由4月22日起停業。

稻香集團旗下品牌「稻坊」位於荃灣廣場的最後一間分店，亦被網民發現原來已悄然退場，稻香的網頁也沒有了「稻坊」品牌，代表「稻坊」已全線結業。（Openrice圖片）

除了連鎖集團，各區亦有不少小店離場。1968年已在鰂魚涌開業的新鳳凰餅店，曾因加租等問題搬遷到同區另一舖位，但該店開業超過半世紀，終在4月15日結業，店前貼出「無奈結業」四字，其結業通告亦寫着原因，「新業主不辦理延續改變土地用途手續」，所以該店「唔做得零售業」，最終被迫離場。

新鳳凰餅店有不少產品都受街坊歡迎，如新鮮即製的蛋撻、雞批等，更有一些特別產品，如朱古力三角蛋糕，一星期只推出一次，而且時間不定。

「新鳳凰餅店」於1968年在鰂魚涌開業，已超過半世紀，多款產品一直深受街坊歡迎，如新鮮即造的蛋撻、雞批等。（Tommy Lee Facebook圖片）

After You泰國過江龍甜品店將全面撤出香港

同屬小店、位於灣仔鵝頸熟食中心的根記健康素食，亦已經營了約半世紀，可是近日突然公布在本月13日告別街坊。店方表示「榮幸能為大眾提供平民美食！聚有時，散有時！」主打三餸齋菜飯的根記健康素食，價錢實惠，加上是少見的齋菜餐廳，吸引不少食客捧場。

不止本地店舖，外來品牌亦難抵市場低迷，在泰國擁有超過50間分店的過江龍甜品店After You Dessert Café（又稱After You），於2022年疫情期間在香港開設首間海外分店，必吃甜品包括芒果糯米飯刨冰、泰式奶茶刨冰和黑糖焙茶珍珠刨冰，一直深受甜品迷歡迎。但該品牌於4月22日公布，其灣仔旗艦店目前已關閉，啟德AIRSIDE店亦營業至4月27日，其後將全面撤出香港。

泰國過江龍甜品店After You Dessert Café在2022年疫情期間，在香港開設首間海外分店，現已暫時全面撤出香港。（After You Dessert Cafe Hong Kong Facebook）

泰國過江龍甜品店After You Dessert Café在2022年疫情期間，在香港開設首間海外分店，現已暫時全面撤出香港。（After You Dessert Cafe Hong Kong Facebook）

除了因為經濟不景，將軍澳匯翠坊翠林街市因進行商戶組合重組，位於街市的其中數間小店因而於4月結業，包括「百味小棧」、「悅鉬町」、「衆喜小菜」及「師兄茶冰室」。

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