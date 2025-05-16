南丫海難死因｜同事無複計穩性無問題　船廠董事指海事處會審計

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（16日）續，財利船廠董事羅愕瑩繼續作供，他指當時聘用的西班牙籍船舶工程師應有作覆核，對於有前員工在供詞稱，後期因不會用電腦軟件，沒有重覆計算船隻穩性，羅認為沒有問題，因為重複計算會增加工作量，又指最終海事處會再審計。他亦同意，他是建造「南丫四號」的最終決策人，須為造船失誤負責。



此外，一名已退休的海事處退休高級驗船督察供稱，驗船時不一定帶圖則，但若見船沒裝水密門，一定會懷疑，並會要求船廠解釋。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

Leizaola應曾覆核穩性書

財利船廠董事羅愕瑩今續出庭作供，接受海事處提問的大律師羅蔚山指出，財利從未向海事處提交由「南丫四號」設計公司「Naval Consult」製作的初步穩性書。羅愕瑩指Jon Leizaola應該看過，並覆核繪圖員張福初的穩性計算。

律師指Leizaola口供說法非如此

律師指Leizaola在口供稱他沒有參與「南丫四號」的設計或監督，穩性計算由張福初負責，也是由張審閲圖則，他沒有覆核過張的工作。律師質疑，這與羅愕瑩說法大相逕庭。

Leizaola回西班牙任著名船廠任總檢

羅愕瑩不同意，指Leizaola頂替因移而離職的工程部經理張泉佑，Leizaola後來回西班牙後，更在一間著名船廠擔任總檢。律師續稱，羅愕瑩只是以高層角度認為Leizaola職責需要覆核穩性計算，實際上不知道對方有無工作，羅愕瑩直言：「可以咁講。」

指海事處最終會審計

律師再指，除了Leizaola自稱沒覆核穩性資料，經理張泉佑亦稱他覆核張福初的計算時沒有重新計算，張福初後來升職後，因不懂用電腦軟件，沒有覆核同事的計算，問羅愕瑩作為老闆是否接受？羅愕瑩爽快地答可以，並稱如果由另一人重複計算，工作量會大增，強調最終是由海事處審計。

財利船廠董事羅愕瑩認為同事無重覆計算無問題，因為會增加工作量，又指海事處理審批。(陳曉欣攝)

承認須為造船失誤負責

羅愕瑩同意如其胞弟及員工所指，他本人是建造「南丫四號」的最終決策人，須為造船失誤負責。

2013年有提曾與新加坡公司商討

代表財利的資深大律師張天任引述2013年調查委員會的謄本指，羅愕瑩當年有提及過，因為恐裝水密門會違反「船總長度一成」規則，曾與新加坡公司「Naval Consult」董事John Lim討論，之後決定不裝水密門。張天任指，昨日海事處誤指羅昨日才首度提及與Lim討論。羅愕瑩同意。

不知其他船隻亦有尾艙長度不足

就海事處指羅愕瑩當年的供詞，反映他知道「船總長度一成」規則是用於計算穩性，而不是船隻結構，指出羅愕瑩昨日才改變立場，續指處方有文件顯示，財利建造的其他船隻，有尾艙長度不足船總長度的一成。羅愕瑩稱他不知道。

東區一號較南丫四號安全

羅愕瑩昨日提及「南丫四號」是以「東區一號」的藍本設計，財利為了符合海事處的「船總長度一成」規例，改為「一艙進水不沉」設計。在死因裁判官周慧珠詢問下，羅愕瑩同意「東區一號」更安全，財利原本無需改動「東區一號」兩艙進水後不沉的設計。羅愕瑩同意，重申他當時誤解了「船總長度一成」的規則。

海泰號的鋼板用以擋海上垃圾及防撞

財利船廠另一董事羅競瑩供稱，他在大學修讀工商管理，他在1975年加入財利成為董事之一，負責港九小輪維修保養事宜，包括肇事的「海泰號」。羅競瑩指，「海泰號」由財利船廠的珠海造船公司建造，出廠時船頭已裝有L字型金屬鋼板，用以擋海上垃圾及防撞，惟他不清楚圖則上有否標示有鋼板。當「海泰號」2012年9月在財利洗船底時，羅見到船的左邊鋼板不見了。

財利船廠另一董事羅競瑩稱，海泰號出廠時船頭已裝有L字型金屬鋼板，用以擋海上垃圾及防撞。(陳曉欣攝)

海事處驗船督察湯建華稱，若發現船艙無裝水密門，必定會感懷疑，並會要求船廠解釋。(陳曉欣攝)

2年年檢時不會帶圖則入艙

死因庭其後傳召海事處職員出庭作供。已退休的湯建華稱，他在1981年至2006年任職，任職期間曾擔任驗船督察和高級驗船督察。湯稱，以前他會從前輩身上學習驗船標準及要求，一般會在職培訓約3個月後，便會獲分派工作驗船。根據海事處1995年的指引，每隔1年及3年需要進行船殼檢查，每2年及4年會進入船艙內部檢查，他沒進入過「南丫四號」船艙檢驗。他個人習慣在2年檢時不會帶圖則入艙，因為海事處檢查船隻有否鏽蝕等狀況，不是圖則顯示的結構。

沒裝水密門一定會懷疑

湯表示，若他見到艙壁開了通道口，卻沒有裝水密門，他一定會懷疑是否漏裝水密門，並向上司匯報，上司會發信要求船廠解釋，湯說：「船廠、船東都要解決呢個問題。」湯猜想同事見到沒裝水密門也同樣會懷疑，尤其專責檢驗船體的同事的警覺性會更高。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況