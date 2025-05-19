南丫海難死因　驗船督察信前同事判斷無起疑　檢驗水密艙壁靠目測

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（19日）續，曾在財利船廠當學徒，後來入職海事處的驗船督察作供，他承認為沉沒的「南丫四號」作過兩次大檢時，因相信同事過往的驗船判斷，見船無改動便無起疑，故兩次驗船都沒留意涉事的通道，亦無由頭到尾查看圖則，只看需要檢查的部份，檢查水密艙壁時亦只靠目測。他承認過往制度有不足，但指處方在海難後已作出補救。



另一名曾在1996年2月，檢驗「南丫四號」的驗船督察作供時同意，舊船的艙壁通道沒裝水密門屬不尋常，但當時船隻仍屬新船，有機會在日後才會安裝。



南丫海難・專頁

驗船督英陸漢英認當年的制度有不足，但指海難後海事處已作出補救。(陳曉欣攝)

目測檢視水密艙壁

現任海事處總驗船督察陸漢英今出庭作供，交代他修讀過輪機構造和高級機械的文憑，在1993年加入海事處前，陸曾在財利船廠任學徒。陸加入海事處後，曾在2005年及2009年為「南丫四號」進行四年檢（大檢），檢驗船隻內外部，例如艙壁厚度和水密裝置等。陸表示，當時處方沒要求驗船官帶圖則驗船，檢查水密艙壁時，會以目測方式檢驗是否有破損或改動。

無水密門理應不會簽發證書

研訊主任李希哲提問下，陸同意艙壁有一個足以讓一個人穿過的通道口而沒裝水密門不尋常，若圖則顯示需要裝水密門但船廠沒裝，理應不會簽發證書。李再問，當驗船官見到艙壁有通道口，是否都會核對圖則？陸說「明嘅」，指他相信同事以往驗新船時的判斷，所以後期驗船若見船沒有改動痕跡，就不會特別起疑。而陸兩次驗船時，沒留意或懷疑涉事的通道口。

看圖則只著眼要檢驗的項目

代表家屬的譚俊傑大律師表示，根據陸2013年獨立調查委員會的證供，陸驗船時其實已獲財利提供船艕板外展圖等3份圖則，圖則上標示了油箱房和輪機房之間有水密門。惟陸兩次驗船卻沒發現漏裝水密門，指出陸有失誤。陸否認，指他看圖則只會著眼在他需要檢驗的項目，例如艙壁厚度，沒時間「成張圖則由頭睇到尾」，若要看清楚所有細節，是不切實際。

相信前同事驗新海船的結果

譚指出，陸的職責亦包括檢驗船隻內部結構，陸同意。被問到1995年的海事處指引有否寫明只須檢驗船的現況，陸承認沒有。陸稱，他相信同事以前驗新船的結果。譚問，那是否代表很依賴驗新船的同事的判斷？陸說「嗰時相信個制度」，他又稱「做錯、做漏，每一個人都會有」，他相信同事已盡力，認為船隻合格才會發證明書。

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被撞後數分鐘內沉沒，釀39死。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

海事處現會開正式驗船課程

陸提到，在他的年代新同事會跟隨同事學習驗船約1個月。在近兩年，海事處開始舉辦正式的驗船培訓課程，涵蓋理論和實習，陸是導師之一。陸說，課程為期一個月，退休或資深同事會抽時間教授新同事驗船理論，課程沒有固定上課時間。

陸認當年制度有不足

港燈代表律師沈信安引述獨立調查委員會專家證人Neville Anthony Armstrong的意見指，海事處以口相傳驗船指引及海事安全的事宜，惟驗船習慣因人而異；審批圖則及驗船由不同人負責，容易出現溝通斷層，問陸是否同意因為制度瑕疵導致造船有錯誤，最終發生是次海難。

陸說：「每樣嘢都有小小不足。」他不知道船長駕駛時發生甚麼事，同意當年制度有很多不足，每個制度均有很多進步空間，海事處在海難後已作出補救和解決問題。

驗船督察吳鐵謀指，船隻無裝水密門屬不尋常，但他驗「南丫四號」時仍屬新船，有機會日後才安裝。(陳曉欣攝)

舊船的艙壁通道沒裝水密門屬不尋常

另一名時任驗船督察吳鐵謀供稱，他屬海事處的機械科，曾兩度檢驗「南丫四號」。在1996年2月，吳獲指派檢驗「南丫四號」檢驗管道系統和電器，他只進入了主機房，沒檢查水密裝置，因另有同事負責檢驗船體。吳同意舊船的艙壁通道沒裝水密門屬不尋常，若他發現會向上司匯報，補充他檢驗那時「南丫四號」仍是新船，有機會在日後才會安裝。及至1997年3月，吳檢驗了「南丫四號」，當時屬一年檢，他檢驗了救生、救火設備、燈號響號和機器運作。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況