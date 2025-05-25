新資本投資者入境計劃接1200申請　料吸資370億　基金、股票為主

投資推廣署推出「新資本投資者入境計劃」超過1年，截至上月底共接獲1,257宗申請。入境處已原則上批准911名申請人，以訪客身份入境香港以便完成投資，當中543宗的申請人已完成在香港的3千萬元投資。投資推廣署預計所有申請將為香港帶來逾370億港元的投資金額。



該計劃今年3月起推出優化措施，包括將符合淨資產規定的時間由2年縮短至6個月等，署方指申請數字隨後錄得明顯增幅，較2月上升逾440%，反映申請人及市場對新計劃的信心日益增強。



投資署去年聯舉辦新資本投資者入境計劃簡介會。（政府新聞處提供）

投資署去年聯舉辦新資本投資者入境計劃簡介會。（政府新聞處提供）

接獲逾1200宗申請 原則性批出911宗

政府去年3月推出「新資本投資者入境計劃」，截至4月底共接獲的1,257宗申請，當中有9成，即1,153宗都是「獲核實符合淨資產規定」的申請，即是申請人要在指定時間内擁有不少於3千萬港元的淨資產。其中入境處已向911宗申請人批出原則上批准的申請，批准他們以訪客身分在港逗留180天以便投資。

累計申請數目持續上升(截至2025年4月30日) 。（政府新聞處提供）

543宗申請人完成在港投資3千萬港元

當中有543宗申請，已完成在香港的3千萬港元投資，以投資股票、證監會認可基金及債務證券等為主。政府已向當中的512名完成投資的申請人發出正式批准，申請人可以與受養人在港逗留不多於1年。

:投資金額分佈分配(截至 2025 年 4 月 30 日) 。（政府新聞處提供）

3月推優化措施後 申請數字急升4.4倍

「新計劃」今年3月起推出優化措施，包括：

（一）將符合淨資產規定的時間由兩年縮短至六個月；

（二）於計算淨資產規定時，考慮與家庭成員共同擁有的淨資產當中由申請人絕對實益擁有的份額；

（三）及讓申請人透過全資擁有的合資格私人公司進行投資，與家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應。



投資署指優化措施推行後，申請數字更錄得明顯增幅，較2月上升逾440%，反映申請人及市場對新計劃的信心日益增強。署方又指，過去一年，署方採取多管齊下的推廣策略，包括在機場、社交媒體專頁等宣傳，同時又積極透過外訪及投資者會議推廣計劃，同時聯同商會、協會等舉辦簡介會，全方位擴大推廣網絡。

政府2023年12月19日公布「新資本投資者入境計劃」。（梁鵬威攝）