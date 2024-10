許正宇﹕新資本投資者入境計劃獲600宗申請　全數批准可引資600億

財經事務及庫務局局長許正宇指出,「新資本投資者入境計劃」自3月推出至今,共處理申請約600宗,倘若全數獲批,將為本港帶來200億元新資金。



《施政報告》提出優化「新資本投資者入境計劃」,容許投資住宅物業,但單一物業成交額須5,000萬元或以上,投資於房地產獲計入投資總額上限為1,000萬元。許正宇在電台節目解釋,有關決定考慮了市場影響及需求,亦令計劃與吸引家族辦公室來港的安排有更好聯動。

