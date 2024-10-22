許正宇﹕新資本投資者入境計劃獲600宗申請　全數批准可引資600億

財經事務及庫務局局長許正宇指出，「新資本投資者入境計劃」自3月推出至今，共處理申請約600宗，倘若全數獲批，將為本港帶來200億元新資金。



《施政報告》提出優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，但單一物業成交額須5,000萬元或以上，投資於房地產獲計入投資總額上限為1,000萬元。許正宇在電台節目解釋，有關決定考慮了市場影響及需求，亦令計劃與吸引家族辦公室來港的安排有更好聯動。

黃金：Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

年內成立黃金交易中心工作組

對於《施政報告》提出香港構建國際黃金交易中心，許正宇表示，香港在實物黃金交易及進出口有一定基礎，但如何進一步加入交易及結算，以及與全球交易中心對接及互動是大課題，對香港來說相對是新事物，要供求進入香港、凝聚流動性等不是容易的事，現階段要進行研究。財庫局今年內將成立工作小組，並由他主持，希望與監管機構、市場參與者等商討發展方向。

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）目前正研究納入香港作為新的倉庫和交收地點，並與最少3間營運機構在緊密溝通階段。許正宇指出，投資推廣署積極向LME提供相關資料，又指有倉儲公司表達有一定興趣。

證監會與港交所上周發出聯合聲明，提出優化新上市申請審批流程時間表。許正宇稱，聲明令發行人或中介提交申請時有更清晰規劃，而監管部分的時間愈確定，發行人就有更多空間捕捉市場時機。現時港交所處理的上市申請約有100宗，形容本港在吸引不同公司來港上市的工作從未停過。