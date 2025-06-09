蔡天鳳前家姑案　就Abby找到富貴之路　被告指蔡母曾著她守秘密

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（9日）在區域法院續審，控方盤問李時指，李一直知其子鄺港智涉盜竊案被通緝，知道蔡母就蔡天鳳失蹤後報警，便稱「好驚」及催促兒子離開。李否認說法，重申以為兒子涉偷金的事已還款解決，又稱她眼中的兒子是奉公守法的好市民。李又補充說，她與蔡母張燕花通電話時，蔡母曾叫她守秘密，李指該秘密是：「Abby（蔡天鳳洋名）搵到富貴之路，收到幾百萬禮金，有層樓。」



被告李瑞香稱，她當時相信兒子鄺港智所涉的盜竊案，已賠錢了事，並認為兒子是奉公守法的好市民。(朱棨新攝)

被告李瑞香稱，與丈夫鄺球關係不很好，故沒有就兒子的事，向丈夫求證。(資料圖片)

警員上門才知兒子惹官非

被告李瑞香作供指，她愛鍚兒子鄺港智，兩人關係非常好。就鄺港智牽涉的盜竊案件，涉款630萬，李瑞香同意屬「大件事」。但鄺當時未有告訴她，直至警員2017年3月10日到李當時於將軍澳尚德邨住所，她才知道鄺惹上官非。控方指，即使鄺港智未有向李講及此事，也會向曾任警員的父親鄺球透露，李稱不知道兒子有否告知父親。

稱與丈夫鄺球關係不很好

李又指在警員離開後，她和鄺港智通電話，兒子稱他買賣黃金時與人有「拗撬」。約兩個月後，鄺港智在電話告知她，事情已解決，兒子又說：「Daddy同人吔傾掂咗。」李亦有致電丈夫鄺球求證，鄺球稱已賠錢解決事件。法官問她為何於3月10日時，沒有和鄺球聯絡，李說：「其實我同佢唔係好啱，好多嘢唔同佢溝通。」

法官質疑警員當時不是在尋人

控方指，警員有表示若鄺港智在單位內，會展開拘捕。李否認，強調當時警員表示若她聯絡到鄺港智，便要通知警方。法官質疑，現時所指不是尋人廣告或「皇榜」，通緝時見到該人，便拘捕對方。

覺得兒子是奉公守法的好市民

李在控方盤問時同意，在她眼中，其子鄺港智是奉公守法的良好市民。控方質疑李當時為何未向警員問兒子發生何事。李說當時「個腦實哂」，因此未有問警方。控方續指出，李知道不可能賠錢便解決刑事案件，因此她不可能相信鄺港智已賠錢了事，李否認。

被李瑞香否認知兒子鄺港智(圖)因涉盜竊案而被通緝。(資料圖片)

被告李瑞稱，蔡天鳳母親張燕花(圖)曾叫她守秘密。(梁鵬威攝)

李瑞香港該秘密是：蔡天鳳搵到富貴之路。(Abby Choi IG)

家人旅行鄺港智無一同出發或返港

李又指，其子鄺港智自2016年在內地做生意，會往返中港兩地。鄺港智和家人一同到海南島旅行時，從沒有一同在港出發或一同返港。李稱她未感到奇怪，因鄺常在內地，所以不會一同出發；他在旅行後會表示回公司。

堅稱不知兒子當時被通緝

控方則指，根據入境處的紀錄，鄺港智於2015年1月後，未有從合法途徑出入香港，李稱當時不知道此事。控方續指，李一直知道鄺港智被通緝，因此不可能以合法途徑出入香港，李否認。

控方指李稱驚因怕警員上門

控方就單位閉路電視拍到，李在2023年2月22日凌晨，得知蔡母因蔡天鳳失蹤報警後稱：「好驚啊。」指李是擔心警員會上單位調查。李否認，指蔡天鳳並非住在加多利山的單位，警員不會到來。控方卻指，蔡不是居於此，她不必擔心蔡父會上來。李指兩者情況不同，指蔡父或會因女兒失蹤而來。

知兒子被通緝故催他離開

控方指，鄺當時得知事件已報警，氣急敗壞，李知道兒子被通緝，因此著他離開，令警方不能拘捕她。李否認，重申以為兒子的案件已完結。控方續指，鄺自22日凌晨時離開單位後，未有返回該單位。此外，李和一個指稱是鄺港智使用的電話號碼，於同年2月1日至22日凌晨12時30分，共有127個通話。惟自此之後，他們便沒有通話。李說她和鄺港智一向不多通電話，當時因為講及過農曆新年的事，才較多聯絡。

指蔡母曾著她守秘密

李又稱，她和蔡母張燕花通電話時，張民她守秘密。李補充說，該秘密是指：「Abby搵到富貴之路，收到幾百萬禮金，有層樓」。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/202