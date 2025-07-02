教育局提點勿參與美領館國慶活動　蔡若蓮：學校有需要把關篩選

本港多間學校上月底收到教育局分區提示，要提防參與美國領事館舉辦的美國國慶活動，以免有觸犯《國安法》風險。教育局局長蔡若蓮接受訪問時，承認當局向學校解說維護國家安全的自評檢視表時「順便提點」，強調不是針對某一類活動，但由於本港出現各種「軟對抗」，建議校方安排校外活動時需要慎思，作出把關篩選，決定需負責任。



至於應否參與美國獨立日等慶祝活動，她認為校方有責任清楚了解活動性質、對學生學習上的意義、學生能否理解等，不應去做「佈景板」。她又不認同有意見認為事件演變成外交風波，「網媒一句說話就變成外交風波，會唔會有啲作大咗呢？」



咁你睇下參加（美領館國慶活動）做咩，如果你去做佈景板，參加嚟做咩呢？ 蔡若蓮

教育局局長蔡若蓮接受訪問時稱，維護國家安全及國安教育是社會之責，亦是學校應有之義。（廖雁雄攝）

稱本港現各種「軟對抗」 存在不同政治力量

多間中小學早前獲教育局分區提示，切勿隨便參與美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，以防有違反《國安法》及本地法律的風險；教育局同時關注學校安排師生參與其他外國駐港領事館的文化交流活動。

教育局局長蔡若蓮接受訪問時稱，維護國家安全及國安教育是社會之責，亦是學校應有之義，當局不時向學校發出通告，並提供自評檢視表，讓學校在人事管理、採購、學生活動等方面，能夠自我檢視。

她承認當局就此接觸學校，在解釋自評表時「順便提點」，強調不是針對某一類活動，但若與教學無直接關係的活動，校方便需要思考，因為本港出現各種「軟對抗」，有很多不同意見聲音，或是政治力量都存在於香港。

美國駐總總領事梅儒瑞6月底會見傳媒，稱對於教育局限制學生參與美領館活動「非常失望」。（何夏怡攝）

蔡若蓮：如果你去做美國慶活動佈景板 參加嚟做咩呢？

被問到學校參與各領使館活動是否涉及國安風險、應否參與美國獨立日活動，蔡若蓮說：「咁你睇下參加做咩，如果你去做佈景板，參加嚟做咩呢？」她表示，校方有責任清楚了解活動性質、對學生學習上的意義、學生能否理解等。她指若主辦方是學術機構，校方很容易判斷，若果非學術機構則要多作了解，不過領使館是否屬學術機構，甚至「使領館喺香港究竟係一個咩性質嘅團體，我哋都要了解清楚」。

至於會否呼籲學校一律不參與領使館活動，蔡若蓮強調，學校對帶學生出外參與活動，付出一定的學習時間，有需要作出把關篩選，對學生、家長、社會、和國家的安全作出負責任的決定。

今次事件被不少外媒報道及轉載，美領倌發言人譴責港府打壓美國獨立日慶祝活動，並干涉美國總領事館舉辦的活動，有網媒認為事件演變成外交風波。蔡若蓮則反問大家是否認同，她又質疑事件經過鋪排，形容是「一條線路」。

網媒一句說話就變成外交風波，會唔會有啲作大咗呢？ 蔡若蓮

蔡若蓮表示，校園內不是出現太多「軟對抗」，反而要注意網絡世界。（資料圖片）

部份內地交流團爆腸胃炎 稱被非主流網媒大肆炒作

《香港國安法》實施五周年，蔡若蓮表示，校園內沒有出現太多「軟對抗」，反而要注意網絡世界。她舉例，內地交流團早前出現多宗師生腸胃炎個案，她不點名有個別非主流網媒、特別是非在香港的主事人藉此大肆炒作，將事件上綱上線 ，扭曲事實，「講到返內地就好似周圍都食物中毒，又會危險」，向家長暗示勿安排子女參與交流團。

被問到本港媒體報道是否屬炒作，她則稱，報道要見基於客觀事實，舉例單計公民科內地考察團，自2023年起已有約13.5萬名學生、近1.6萬名老師參與，行程涉及28條路線，涵蓋內地不同地方如廣州和寧夏，由兩天團至七天團不等，「咁龐大嘅一個數字，你話無人腸胃唔舒服就好難。」

她認為報道需要思考會否放大腸胃炎個案，「點解要放大嗰樣而縮少嗰樣，其實背後都係有一個價值判斷。」

（參與內地交流團人數）咁龐大嘅一個數字，你話無人腸胃唔舒服就好難。 蔡若蓮