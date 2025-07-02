中學加速殺校？蔡若蓮：點解夾硬維持現狀　唔畀學界新陳代謝機會

中小學界處於縮班殺校潮之際，教育局近月提出調高中學開班人數門檻，又容許開辦4班中一的中學申請加班，被指是汰弱留強。教育局局長蔡若蓮接受訪問時表示，過去學齡人口大跌，學校停辦數目卻「非常溫和」，質疑為何要「夾硬」維持現狀，曾任中學校長的她說：「如果我哋係有活力、有生命力嘅一個系統，我哋係咪應該有一定嘅新陳代謝呢？」



至於加快殺校是否與政府財政壓力有關，蔡若蓮強調「兩件事應該分開嚟睇」，當中非互為因果，強調當局應善用公帑，有效運用資源，「唔係平均派晒（學生）大家安樂，咁樣你又唔使變，佢又唔使變，總然之啲錢就照派，咁個質素點樣提升呢？」



點解要夾硬維持現狀呢，我哋唔畀成個教育生態去新陳代謝嘅機會呢？ 蔡若蓮

蔡若蓮表示，過去幾年學齡人口大跌，學校停辦數目都是「非常溫和」，質疑為何要「夾硬」維持現狀。（廖雁雄攝）

蔡若蓮：過去學齡人口大跌 學校停辦數目「非常溫和」

教育局公布連續兩個學年提高中學開班門檻，下學年起「開班線」由25人提高至27人，即要取錄至少28人才可開兩班，而不會跌入待殺校網，到2026/27學年「開班線」再上調至29人，要取錄至少30人才可開兩班。同時容許開4班中一的受歡迎學校，在符合指定要求下，可申請開辦5班等。

兩招被學界視為加速殺校步伐，汰弱留強，教育局可以削減開支應對政府削減撥款。

蔡若蓮表示，學齡人口未來十年持續下跌，屬結構性問題，如果繼續維持開班線，即中學每班取錄最少26人便可開辦兩班，即平均每班13人，學校在高中開設選修科、舉辦興趣小組等都面對一定局限，強調應以學生福祉為先，從教育質素長遠發展，和學界可持續的健康生態考慮，大家都應該要正視和面對。

她指過去幾年，即使學齡人口跌幅大，學校停辦數目都是「非常溫和」，質疑為何要「夾硬」維持現狀，「我哋唔畀成個教育生態去新陳代謝嘅機會呢？永遠保持呢紮細胞又有無可能呢。如果我哋係有活力、有生命力嘅一個系統，我哋係咪應該有一定嘅新陳代謝呢？」

學齡人口未來十年持續下跌，屬結構性問題。（資料圖片）

蔡若蓮：若夾硬「平均主義」發展 家長會用腳投票

至於受歡迎中學可申請班數「4變5」，蔡若蓮強調是採取「小步子、高門檻、嚴把關」的方針，例如學校要連續3年在中一自行收生階段達收生額100％，教學等各方面表現亦要達標。她否認「強勢學校愈有愈有」，另一些學校「愈無愈無」。她舉例，近年中一開三班變四班的學校有6間，不少是有辦學特色的學校，並非外界視為第一組別、傳統名校，「正正係回應家長對教學嘅選擇。」

被問對弱勢學校有何說話，蔡若蓮認為，不應界定部份學校為弱勢學校；不過，若多年收生存在困難，校方應思考是否不能夠回應家長或學生的需要，「我哋係咪應該先諗點樣做到呢樣嘢，而唔係劃咗自己係差嘅學校，咁你照顧我啦。」

另一方面，蔡若蓮說：「如果夾硬以平均主義去發展，其實家長係會用腳去投票，係個過程音樂椅效應都會存在」，當學位供過於求時，「大家永遠都係搶嘅狀態」，如果要朝着一個更優質的教育發展，當局需要向學界發出清晰的信息，「大家要自強」，校方要透徹了解學生和家長需要，提供針對性和特色的課程。

如果夾硬以平均主義去發展，其實家長係會用腳去投票。 蔡若蓮

蔡若蓮否認提高中學開班門檻措施無諮詢，強調當局以數據作科學決定。（廖雁雄攝）

否認事前無諮詢 按數據做科學決定 「唔再係講價」

一系列收緊中學開班準則措施，由教育局向學界代表會面交代，到正式向學校發出通告，整個過程只有一星期，引起學界很大迴響，批評當局無及早諮詢。蔡若蓮指，學齡人口下降問題非一朝一夕，當局與學界定時商討，並視乎實際數據，作出一個科學決定，以在當前社會環境下，有效運用資源和善用公帑，「我哋唔係再係講價。」

她指當局並非只有一次諮詢，只是應對措施以循序漸進方式推出，「我哋唔會逐個逐個措施去（諮詢），一大段時間，你要搞幾耐先至可以處理到香港學齡人口下降問題呢？」

唔係平均派晒（學生）大家安樂，咁樣你又唔使變，佢又唔使變，總然之啲錢就照派，咁個質素點樣提升呢？ 蔡若蓮

至於加快殺校是否因政府面對財政壓力，蔡若蓮認為「兩件事應該分開嚟睇」。（廖雁雄攝）

因財政壓力而削減學校數目? 蔡：兩者無因果

至於加快殺校是否因政府面對財政壓力，教育開支不斷上升，但學校減少速度太慢有關，蔡若蓮強調「兩件事應該分開嚟睇」，當中沒有矛盾，亦非互為因果。她指各個政策部門都要為此提升資源效率，而「本身我哋教育都需要做呢件事」。

她舉例，當局若預視部份區域未來人口減少，會提早與辦學團體商討，提示哪些學校會出現嚴重收生困難，「甚至乎派位嘅時候，你未必派到學生」，以助辦團及早規劃。她認為當局需善用資源，例如投放在推動數字教育、提升學習環境和設施，「而唔係平均派晒大家安樂，咁樣你又唔使洗變、佢又唔使變，總然之啲錢就照派，咁個質素點樣提升呢？」

蔡若蓮續指，即使資源不變，「如果唔去諗資源點善用，我只係照以前點派，依家點派，是否對教育最負責任的決定呢？」