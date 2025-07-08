粵車南下｜田北辰倡同推停泊北大嶼方案　料可容納數千架車來港

首批粵車南下車輛料年底可來港，除了可停泊在機場禁區轉乘飛機或轉車入市區，11月起另可每日最多100架直駛入市內。實政圓桌立法會議員田北辰提醒政府勿忘記尚有第三個方案——限停泊在北大嶼欣澳、迪士尼樂園等的停車場不入市內方案，料可容納數千架車來港。



田北辰表示，選擇北大嶼方案的內地車主，須預訂區內泊車位，如在指定時間未泊入，當局即會收到通知，往後就不再批准其申請，也可防止車主違規駛入市內。他指本港市內路少泊位少，駛入市內方案可容納的車輛有限，故認為這是最有效幫助香港經濟的粵車南下方案。



所有粵車南下車輛都只限經港珠澳大橋出入境香港。（新華社圖片）

田北辰：粵車南下一定幫到香港經濟

田北辰表示，以政府計劃粵車每日最多100架可駛入市內，假如每趟入境最多可停留三日，則同期最多只有300架在市內，數目甚少。他認為粵車南下一定幫到香港經濟，但香港路少車多，泊位不足，會限制可駛入市內粵車數目，「佢哋嚟都會係周末，去啲旺區如銅鑼灣，泊車難。」

停泊北大嶼方案須「車上檢」出入境手續配合

田北辰指出，其實在北大嶼如欣澳站和迪士尼樂園的停車場，可容納數千架車停泊，故重提粵車南下第三個方案——限停泊在北大嶼，他認為這比只可停在機管局轄下港珠澳大橋口岸禁區停車場，可以吸引更多旅客。他強調這必須配合「車上檢」出入境手續才夠吸引，「佢哋帶埋行李嚟，唔使落車檢查，可以方便佢哋。」

所有粵車南下車輛都只限經港珠澳大橋出入境香港。（資料圖片）

至於如何區分僅獲准停泊在北大嶼及可駛入市內粵車，他提出停泊北大嶼的車輛必須預約泊車位，在指定時間泊車，如逾時未見，系統自動通報當局，往後不再批准同一司機的申請作為懲罰，也可避免有人違規駛入市內。他擔心政府以為有了機場禁區及限額入市內兩個方案就夠，故此時再提出北大嶼方案，「真正幫到香港係北大嶼（方案）。」