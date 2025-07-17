的士司機疑遭箍頸後亡　家屬指警意識逮捕行為危險　便指司機失常

的士司機陳輝旺疑被警員箍頸帶上警車，事後全身癱瘓及引發併發症，留醫一個月後死亡。死因庭就此展開近廿日研訊，家屬方代表蘇朗年今（17日）續陳詞，認為警方一開始或沒意識到他們捉陳的頸上車的行為危險，但意識到後，便捏造成陳精神失常。蘇指出本案涉及3個議題，包括：警員的行為是否險、非法和故意，他認為案警員在本次研訊中，撤回了覺得當時行為危險的說法，但望陪審團會作出正確的決定。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸，但林供稱只是「掂」到陳的頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

家屬質疑，警員林偉榮稱意外「掂」到的士司機頸部，只是藉口 警員否認。(陳蓉攝)

頸椎受傷短期內仍可控制身體

蘇朗年今陳詞時引另一骨科醫生李淵粦的證供，指李醫生曾以光管作比喻，指頸椎受傷後，短期內仍可以保留某些身體上的控制，但能量會不斷下降，時好時壞。他質疑另一專家梁漢邦醫生的口供。梁早前供，認為陳跌倒撞傷頭及頸，又認為警員捉陳的頸上車不會令陳受傷。

閉路電視片段與警員所述不相符

蘇朗年又指，閉路電視片段與警員口供出現不相乎的地方，如有警員在記事冊記錄陳曾想衝落警車，但錄影片段並非如此。蘇認為警員在說謊，因為他們一開始沒有為意其行為危險，意識到危險後，開始捏造謊言指陳當時精神失常。蘇稱沒有人是完美，每個人都會犯錯，只是我們的錯不會令另一人死亡，他質疑警員不肯承認過失，故請陪審員考慮涉箍頸警員林偉榮口供的可信性。

需考慮警員動作是否危險非法和故意

蘇朗年又指，本案涉及3個議題，警員的行為是否危險、非法和故意，例如林當時是否故意把陳吊起並拖入警車，若此行為是危險的，就可導致陳非法被殺；若此行為是故意的，但無意之中導致某人死，可判斷為誤殺。但如何介定是否非法和危險，蘇稱需視乎清醒和理性的人，是否意識到其行為的危險性，及意識後會否繼續該行為，若然繼續，便屬非法和危險。

警員逮捕應使用最低武力

蘇朗年承認，警員有權有逮捕時使用合理武力，但一旦有人被羈押，警察有責任保障該人士免受傷害，原則是使用最低武力，過度武力便是非法。警司麥啟立作供時亦稱，警員實施武力時不應碰到頸，亦不應該把已上手銬的人拉上車，這些行為顯然不能接受。麥應介定何為已獲授權的武力，若然林的武力超出可使用範圍，便構成非法行為。

蘇朗年指警員林偉榮本次研訊中，撤回他覺得當時行為危險的說法，但林並無撤回當時承認行為非法的說法。

林對陳的行為具危險性

蘇朗年望陪審團考慮林唯一的意圖，是把陳帶上衝鋒車，惟他當時未有考慮陳會面對的風險，或考慮後仍然進行該動作，上述的行為，須根據事實判斷是否故意，若林作出明顯具危險性的行為，又未考慮其行為的必要性，可判斷其行為屬故意。至於是否有嚴重疏忽，須視乎警方對陳是否負有謹慎責任，如有，要考慮有沒有違反指引，及該違反是否致陳死亡。

陳當時十分沮喪

蘇又指，陳當時毫無疑問是非常生氣，因為乘客沒付車資，更把他推倒，警員未有追究，陳當時報警的錄音，反映出他當時十分沮喪。然而警員卻刻意把陳塑造成相反的形象，猶如用一個又一個的謊言去堆砌故事。蘇最後稱，他之所以會成為大律師，是因為看過一部電影，當中有天使指引律師去幫助有需要的人，要做正確的事，他希望陪審團亦會就此案作出正確的決定

案件編號：CCDI477/2013