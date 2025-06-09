蔡天鳳前家姑案　被指為脫罪虛構「醜事」抹黑蔡　被告含淚否認

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（9日）在區域法院續審，控方繼續盤問李時，指李自辯時指蔡天鳳與鄺向蔡的現任丈夫譚方駿「攞著數」，以解釋她曾自稱「身有屎」的原因。但控方認為，李以她所指的這宗「醜事」，以解釋「身有屎」，說法並不合邏輯，直指李為求脫罪，不惜說謊並抹黑已死的蔡天鳳，李即含淚否認。法官把案件押後至7月18日作結案陳詞。



被告李瑞香被控方指為求脫罪抹黑蔡天鳳時，她即含淚否認。(朱棨新攝)

蔡天鳳（Abby Choi）與鄺港智離婚後，嫁給第二任丈夫譚方駿 。（影片截圖）

被告李瑞香自辯時指蔡天鳯與其子鄺港智(圖)其實並無分開，被控方指她在抹黑蔡天鳳。(資料圖片)

李指警方問多餘問題才拒答

控方指，李多番拒絕警員家訪，警方發問亦不合作。李稱她只是不答警員的問題，並指她在2023年2月23日和警員在加多利山物業會所見面時，警員問了很多「多餘」的問題，與失蹤案無關，令她「好忟」，才回應：「唔答」及「唔知」。控方指，警員問她有否鄺港智的聯絡方法，李當時回答：「唔知。」其答案屬虛假和誤導，李否認，強調她有權拒答，又指當時擔心說漏咀提及「醜事」。

覺得蔡與鄺無分開話分開唔係咁好

控方繼而問，李於同月23日下午4時許和蔡母張燕花通電話。李稱：「係我身在屎….你都知Alex乜嘢事……」因此不和警方合作，李曾稱「身有屎」是指蔡天鳳和鄺港智「攞譚方駿(蔡的丈夫)著數」，又稱不喜歡兩人這樣做，同時又指：「兩個(指蔡和鄺港智)無分開，但又話分開……」控方問，李是否認為蔡天鳳和鄺港智「對唔住」譚家和譚方駿，李回應：「都可以咁講。」並認為兩人的行為：「唔係咁好。」但未有考慮她是否對譚家於心有愧。

控方認為李的說法不合邏輯

控方質疑，即使李向警員提供鄺港智的聯絡方法，或披露其近況，也不會揭露該「醜事」。此外，李稱因「身有屎」，所以拒答有關鄺港智的事，控方指其說法不合邏輯，李否認。控方又指，李現時就「身有屎」的解釋是其虛構，李亦否認。

指李為求脫罪抹黑蔡天鳳

控方續指，李與張燕花對話時稱：「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」控方指，李是要提醒張，若警員問張和鄺港智是否有聯絡，叫張回答沒有，李否認。控方又指，就李講及蔡天鳳的感情、家庭和婚姻，張燕花的說法才是事實。李就蔡天鳳的相關說法，是為求脫罪和抺黑蔡天鳳而說謊，李帶淚否認。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/202