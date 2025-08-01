第二季中餐館食肆總收益跌　黃家和引述酒樓經營者：呢一關唔易過

政府統計處今日（1日）發表最新數據，今年第二季食肆總收益價值的臨時估計為271億元，按年上升0.8%。按食肆類別分析，非中式餐館、快餐店的總收益上升，惟中式餐館數字錄得下跌。



近月有多間酒樓結業，其中長沙灣盈暉海鮮酒家即日起結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於中式酒樓客源偏向年長，而他們亦是最熱衷北上的一群，令酒樓生意受壓。他透露有酒樓經營者表示「呢一關唔係咁易過」，不排除下半年會有更多酒樓結業。



政府統計處指，今年第二季食肆總收益價值的臨時估計為271億元，按年上升0.8%。按食肆類別分析，非中式餐館、快餐店的總收益以價值計及數量計都有上升，惟中式餐館兩個數字都下降。（資料圖片／梁鵬威攝)

長沙灣盈暉海鮮酒家今日（1日）突然宣布即日結業。（蘇樂瑤攝）

第二季食肆總收益價值較去年同期跌0.4%

政府統計處透過統計以價值計收益，即生意整體涉及的金額，以及數量計，即售賣多少商品等，來量度食肆的收益。

第二季的食肆總收益價值的臨時估計為271億元，按年上升0.8%。同期食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年上升2.7%。扣除其間價格變動的影響後，今年第2季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌0.4%。

扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，今年4、5及6月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別下跌0.2%、上升0.7%及下跌1.6%。

中式餐館數字較去年同期跌

按食肆類別分析，今年與去年第二季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌3.8%及5.2%。非中式餐館分別上升5.7%及5.1%。快餐店的總收益分別上升2.1%及0.7%，酒吧的總收益分別下跌2.5%及4.1%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌0.7%及2.6%。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，香港餐飲聯業協會會長黃家和獲邀出席，活動後會見傳媒。（馬楚烽攝）

黃家和：酒樓客人較年長 最熱衷北上

上月踏入第三季後，本港有多間酒樓結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，中式酒樓近期生意受壓，由於客源偏向年長、傳統，該批市民最熱衷北上，加上較難吸引年輕客源，故此影響最大。與此同時，他認為平價快餐店生意有增長，進一步反映市民及遊客消費力度減弱。

引述酒樓經營者：呢一關唔係咁易過

他又提到，有經營飲宴的酒樓表示，近期酒席生意較去年跌了一成，而有已開始售賣月餅券的酒樓亦指，銷售比往年差。他引述有酒樓經營者表示「呢一關唔係咁易過」，不排除下半年會有更多酒樓結業。

展望下半年飲食業市道，黃家和認為要視乎政府有否提振經濟的措施，以及內地經濟復甦情況，又建議政府想方法吸引更多高端旅客來港。