宏福苑｜聽證會播3主僕罹難CCTV　濃煙攻入10分鐘客廳即「消失」

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，早上由多名居民以事實證人身份作供。證人李國鴻的母親及兩名外傭居於宏昌閣，在火災中離世。其母親單位的閉路電視片段顯示，濃煙攻入一分鐘便佈滿全個客廳，十分鐘後，濃煙已完全遮蔽鏡頭，看不到客廳，只見一片白茫茫。聽證會透露，三人當日逃生後到了鄰居的家暫避，結果與鄰居共五人同時遇難。



大埔宏福苑大火，遺屬李國鴻4月16日在獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

大火間五次致電外傭 接聽時驚慌失措「淨係嗌」

李國鴻不是宏福苑居民，但其母親與兩名外傭罹難，三人住在宏昌閣2603室。弟弟原本是業主，直至其搬離後，母親與兩名外傭搬進去。李國鴻不時到宏福苑探望他。他退休前從事裝修工程，因此關注大維修工程。

李國鴻證人供詞指，大火當日，弟妹曾到宏福苑探望母親，二人在起火前離開，其中，妹妹下午兩時許離開，其後接到通知指有火警。李相信妹妹離開時宏昌閣已起火，但她不知道。她得知後隨即折返，但當時警方已拉起封鎖線。

李國鴻在宏福苑居民交流群組得知火警，便查看母親家裹的閉路電視。通話記錄顯示，在下午3時07分起，李國鴻共撥打5次電話予外傭；最終在3時15分，他成功聯絡外傭，通話時長48秒，但對方十分驚慌，「佢都答唔到我，淨係喺到嗌；聽唔到火警鐘。」

火遺屬李國鴻4月16日在宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（前）及團隊。（任葆穎攝）

客廳CCTV片顯示 一分鐘濃煙已遮蓋半面畫面

委員會首席代表大律師杜淦堃指，有證據當時攝錄機看到家裡情況，顯示何時濃煙攻入單位，為委員會的調查起了重要作用。之前曾探討會否播出，李稱願意將片段播出，母親及外傭的身影被遮蔽。片段播放前，公眾席有人取紙巾抹淚。

片段展示單位的客廳位置，約下午2時57分，外傭開門望出走廊，當時未見有煙，但至2時59分，有人大叫：「咩呀？呀？」，並開門離開。雖然之後有關門，但仍開始有濃煙攻滿客廳，不足一分鐘，半邊畫面被煙霧遮蓋。10分鐘後、即約3時10分，濃煙完全遮蔽鏡頭，看不到客廳，只見一片白茫茫。

李國鴻憶述，當時一得悉有火警，就立即觀看閉路電視，一打開就是濃煙大到看不到客廳的畫面。杜也稱，從影片紀錄顯示，大火沒有直接燒到單位內，但單位是長時間被濃煙攻入。

會上透露，最後消防人員於相鄰2608單位發現李母、兩名外傭以及鄰居的遺體。杜淦堃指，似乎當日三人離開後，到了鄰居的單位求助，最終罹難。