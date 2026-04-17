宏福苑｜居民索樓宇結構報告　房屋局：石屎微細裂痕影響結構安全

大埔宏福苑大火中，有七座樓宇被烈火焚燒，政府3月底曾展示部份內部相片，顯示部份單位結構嚴重損毀。有居民要求當局提供樓宇結構問題報告，房屋局周四（16日）回應指，七座樓宇在滅火過程中快速冷卻，熱脹冷縮令到石屎結構內出現了很多微細的裂痕，影響長遠維修保養、結構安全，加上大樓內藏的電線、喉管，以及升降機等均受到一定程度的破壞，難以有合乎成本效益的方法復修，七座最終需要被拆卸。



《香港01》宏福苑五級火專頁

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。單位結構損毀嚴重。（政府新聞處圖）

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。單位進行加固工程後的狀況。（政府新聞處圖）

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。單位結構損毀嚴重。（政府新聞處圖）

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。有樓宇上層狀況良好但下層結構損毀嚴重。（政府新聞處圖）

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況，顯示單位結構損毀嚴重，有樓宇上層狀況良好但下層結構損毀嚴重，部份進行加固工程。走廊滿布瓦礫，樓梯扶手燒毀。

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宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

房屋局發言人表示，在火災後，該局及房屋署的結構工程團隊聯同香港大學專家，在七座受災樓宇具代表性的位置採集混凝土及鋼筋樣本作測試，主要目的是評估大樓的結構安全情況，了解是否存在即時倒塌的危險，保障公眾安全。

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。單位結構損毀嚴重。（政府新聞處圖）

政府3月27日展示宏福苑部份單位災後內部情況。單位進行加固工程後的狀況。（政府新聞處圖）

發言人說，根據測試結果及結構評估，雖然部份單位受損嚴重，但整體結構並無即時倒塌風險；然而，結構安全只是判斷大樓能否繼續使用的其中一個因素，七座樓宇均受到大火波及，經過火災長時間高溫加熱，並於救火過程中受到滅火用水的快速冷卻，這些熱脹冷縮的情況亦令到石屎結構內出現了很多微細的裂痕。

發言人表示，這些裂痕影響所有七座樓宇的長遠維修保養、結構安全，更容易形成石屎剝落。

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發言人續指，大樓內藏的電線、喉管，以及升降機等均受到一定程度的破壞，令樓宇長期保養維修的風險變得非常高。基於種種考慮，該局認為這七座受災樓宇均難以有合乎成本效益的方法復修，以確保其長遠的安全和耐久性，因此相信這七座受災樓宇最終需要被拆卸。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼

