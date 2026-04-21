宏福苑｜吸煙投訴勞工處消防處互「轉介」被質疑　勞處終認其管轄

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青作供指，收到宏福苑工人吸煙投訴，由於投訴人指違反消防條例，故轉介消防處。



其中在2024年7月20日勞工處接獲宏福苑地盤吸煙投訴，投訴人附上兩張工人棚架吸煙相片。勞工處兩日後巡查後將投訴轉介消防處，但消防處數小時後回覆有關情况不屬消防處職權範圍，其後投訴轉介至林秀清處理。



林秀清今日解釋，投訴人本身質疑吸煙行為違反消防條例，所以勞工處轉介消防處，獨立委員會代表大律師李澍桓問：「事後睇返好明顯關於工人，吸煙地方係棚架範圍，會否覺得涉及勞工處嘅管轄範圍？」林秀清承認工人吸煙屬勞工處管轄範圍。



大埔宏福苑居民上樓執拾4月21日來到第二日，圖為居民上落樓梯時的情形。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

曾被獨委會點名勞工處時任安全主任林秀清：工人吸煙不違職安健條例

聽證會上，林秀青指宏福苑多宗投訴個案最終被歸類為「未能確立（Not Justified）」，因勞工處人員在巡查期間並沒有目睹工友吸煙。雖然地盤現場曾發現煙頭，但處方認為無法辨識其屬於工友或居民。林秀青又指，在現行法例下，工人吸煙並不違反職安健條例。

時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）。（黃偉民攝）

林秀青解釋「轉介」消防處因投訴人本身質疑吸煙行為違消防條例

聽證會揭露2024年7月，勞工處在收到附有工友吸煙照片的投訴後，一度將個案轉介至消防處，惟消防處隨後回覆指該投訴並不屬其管轄範圍。林秀青今日解釋，投訴人本身質疑吸煙行為違反消防條例，所以勞工處轉介消防處。

2025年11月底、即宏福苑大火後有流出影片顯示，穿上橙黃色維修工人制服的男子，蹲坐在石屎上吸煙，煙霧彌漫，距離棚架相當近，不遠處便是綠色棚網。（Threads@jackyyy0728）

委員會大律師李澍桓指好明顯關於工人在棚架吸煙 林承認屬勞工處管

獨立委員會代表大律師李澍桓問：「事後睇返好明顯關於工人，吸煙地方係棚架範圍，會否覺得涉及勞工處嘅管轄範圍？」林秀清承認工人吸煙屬勞工處管轄範圍。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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2024年10月，曾有投訴人向勞工處提出地盤圍封易燃發泡膠板、有天拿水味及有工程人員吸煙、掉煙頭等情況，勞工處當時將個案轉介至「強制驗樓組」。大律師李澍桓質疑處方因認為不屬管轄範疇而忽略了對易燃物料的風險評估及建議，亦未處理吸煙問題。林秀青承認該次調查報告可以寫得更仔細，並指當時發泡膠板不是調查重點。她同意若處方能更清晰地提醒相關部門或投訴人，處理效果將更為理想。