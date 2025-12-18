居屋2025｜逾半單位改用「開門見光」設計　房委會：回家更好體驗

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／盛緻苑／居屋2025／綠置區2025】近年落成的公營房屋採用「開門見廁」設計備受批評，房委會今表示，明年推售的五個新居屋屋苑，已有超過一半單位採用新的「開門見光」設計，稱「讓住戶回家時有更好的體驗」，可更靈活使用廚房外空間。換言之，尚有近一半單位仍採用「開門見廁」設計，買家購買要多留意。



啟德啟陽苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於啟德沐和街，面向啟德體育園及享永久海景，是這期唯一市區項目。（政府新聞處文件截圖）

將軍澳影輝苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於坑口山腰影業路，料中高層單位可望向銀線灣一帶海景。（政府新聞處文件截圖）

錦田匯熙苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於港鐵屯馬線錦上路站旁，北上南下交通十分方便。（政府新聞處文件截圖）

元朗屏山朗風苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於橫洲朗風街，通過朗屏邨可到港鐵屯馬線朗屏站。（政府新聞處文件截圖）

東涌裕豐苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於東涌新填海區匯東街，初期料向海單位享全海景。（政府新聞處文件截圖）

推售5屋苑超過8300個單位 大單位佔四分之一

房委會公布，「居屋2025」將推售五個新居屋發展項目，共超過8,300個單位，為啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑及東涌裕豐苑。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）；當中有約25%為大單位，實用面積約41.2平方米至約52.0平方米（約443平方呎至約560平方呎），比之前佔20%多出四分一，也不再有面積少於200平方呎的「龍床盤」。

五個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元，樓王為啟德啟陽苑單位。單位平均售價大約為278萬元。

近年落成居屋單位屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

現時公營房屋的構件式單位設計已沿用多年，屬見廁設計設計。（立法會文件截圖）

何謂開門見廁設計？

「開門見廁」即單位大門對正廁所門，在2012年起首先在出租公屋使用，其後擴展至2017年及之後落成的居屋及綠置居單位。但有關設計備受批評，房屋局局長何永賢數月前表示，當局會修改圖則，由「開門見廁」改為「開門見光」，今年底起推售的居屋將逐步採用。

房委會：未來單位將全面向「開門見光」發展

房委會表示，正逐步優化單位空間的應用。因此這新一批推售的居屋單位，已有超過一半採用新的「開門見光」設計，讓住戶回家時有更好的體驗，亦令住戶能更靈活使用廚房外空間，如擺放鞋櫃、儲物櫃等，未來單位的設計亦將會全面向這個新方向發展。

不過，房委會公布中，未有列明哪些屋苑採用「開門見光」設計、哪些仍採用「開門見廁」設計。

房委會早前在介紹西環邨重建的資訊館中，公布「開門見光」圖則。（資料圖片／林遠航攝）

何謂開門見光設計？

大門位置不再在廁所門對面，將入口從原本靠近廚房的位置，移至另一邊，避開廁所門。住戶從大廈走廊進屋後，首先會見到整個客廳及窗戶，即所謂的「開門見光」。

《香港01》9月從介紹西環邨重建的資訊館中，發現「開門見光」圖則，



居屋2025的五個屋苑位置、實用面積、單位數目、售價範圍及預計 關鍵日期。（政府新聞處文件截圖）

此外，房委會表示，由「居屋2025」起，將綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50。該會表示，由於未來五年整體公營房屋供應預期穩步上升，在居屋供應增加的前提下，即使把綠白表比例調整至50：50，白表申請者購買居屋單位的機會仍會增加25%。

為協助青年向上流動，由「居屋2025」起，選擇參加「青年計劃（居屋）」的40歲以下白表青年家庭及青年一人申請者會獲分派多一個抽籤號碼。此外，為增加申請者成功購買單位的機會，「居屋2025」和「綠置居2025」將繼續實施優化安排，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，分派多一個抽籤號碼，居屋和綠置居將會分開計算。

為鼓勵業主循置業階梯向上流動，房委會將由「居屋2025」及「綠置居2025」開始，放寬新推售資助出售單位於公開市場出售限制的年期，由首次轉讓日期起計15年，縮短至10年。