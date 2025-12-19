宏福苑火災｜測量師學會倡政府70億購業權　災民可選現金、居屋等

大埔宏福苑火災，香港測量師學會今日（19日）就長期安置方案，建議政府可訂立專屬法例，授權法人團體統一收購全部業權並統籌相關保險賠償，預計涉款50至70億元。學會又認為收購後，政府可以向災民提供三個選項：提取全數現金及恩恤補貼，自由選擇居所；選擇居屋置換，優先購買居屋；優先輪候公屋。



香港測量師學會建議宏福苑原址改建。（夏家朗攝）

香港測量師學會新任會長溫偉明（左）及 2025 年度會長梁志添（右）。（香港測量師學會提供）

建議一：立法處理業權收購 料最快半年成事

為協助宏福苑1,984戶居民盡快獲得合適安置，測量師學會提出三點建議：

一) 訂立專屬法例，成立法人團體統一處理

二) 居民可選現金、居屋或輪候公屋

三) 原址轉為紀念公園



學會建議政府制定一項專屬法例，成立專責法人團體，統一收購所有業權並整合相關保險賠償，可大大簡化安置程序。學會根據宏福苑災前市場成交價，即未補地價約6,000港元/呎，已補約8,000港元/呎，初步估算整體涉及金額約為50至70億元。如政府接納方案，新一屆立法會全速審議並通過專屬法例，學會預計半年內可完成立法及啟動收購。

香港測量師學會建議宏福苑原址改建成紀念公園。（資料圖片/夏家朗攝）

建議二：居民可選現金、居屋或輪候公屋

收購業權後，學會建議政府提供三個選項。第一，是提供全數現金及恩恤補貼，讓居民自由選擇心儀居所；第二，災民在特定時間內可優先購買特定居屋，需要填補高出之差價，或兌現未用完的餘額；第三，讓合資格災民優先輪候公屋。

建議三：原址轉為紀念公園

學會又建議將現址土地規劃為「紀念公園」或其他公共設施，既能避免投入巨額資金進行複雜重建，降低財政負擔，同時提供悼念空間並改善社區環境。

2025年12月12日，吊臂車在大埔宏福苑清理棚架。（資料圖片/翁鈺輝攝）

原址復修成本高昂且難以確定 非可行方案

學會又指，宏福苑樓齡超過40年，在火災中經長時間高溫燃燒後，其主體結構、水電及電梯等設備亦有一定程度損壞，若原址復修，需在受損結構中進行大規模、高度複雜的加固及後續復修工程，成本高昂而且難以確定。

此外，學會指受災居民在經歷嚴重心理創傷後，難再安心返回宏福苑居住，因此原址復修並非可行方案。