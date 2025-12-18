居屋2025｜平均賣278萬　30年按揭月供1.14萬　啟陽苑樓王賣480萬

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／盛緻苑／居屋2025／綠置區2025】房屋委員會資助房屋小組委員會昨（17日）通過「居屋2025」及「綠置居2025」的平均售價和銷售安排，將合共推售超過9,700個新單位。房委會今日（18日）公布，當中有約四分之一為大單位，其中居屋大單位面積約443平方呎至約560平方呎，最大單位在將軍澳影輝苑；綠置居只有九龍灣盛緻苑，大單位面積約約447平方呎至約469平方呎。樓王單位在啟德啟陽苑，市價七折賣480萬元，呎價近一萬元。



房委會表示，今期居屋單位平均售價大約為278萬元，假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。而綠置居單位平均售價大約為268萬元，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,400元。



居屋2025的五個屋苑位置、實用面積、單位數目、售價範圍及預計 關鍵日期。（政府新聞處文件截圖）

居屋2025最細單位面積約281平方呎、最大560平方呎

「居屋2025」將推售五個新居屋發展項目，共超過8,300個單位，並位處多個不同地區，包括啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）；當中有約四分之一為大單位，實用面積約41.2平方米至約52.0平方米（約443平方呎至約560平方呎）。

居屋樓王賣480萬元 樓王為啟德啟陽苑單位

五個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元，樓王為啟德啟陽苑單位。單位平均售價大約為278萬元，房委會表示，假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。

啟德啟陽苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於啟德沐和街，面向啟德體育園及享永久海景，是這期唯一市區項目。（政府新聞處文件截圖）

將軍澳影輝苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於坑口山腰影業路，料中高層單位可望向銀線灣一帶海景。（政府新聞處文件截圖）

五屋苑當中，鄰近港鐵屯馬線宋皇臺站的啟德啟陽苑和錦上路站的錦田匯熙苑，十分貼近車站，可稱真鐵路盤；將軍澳影輝苑和東涌裕豐苑距離港鐡站較遠，但勝在部份單位可享海景；啟德啟陽苑則集合兩個優勢，加上屬市區及名校網，故售價是今期最高，介乎219萬元至480萬元。

元朗屏山朗風苑位於橫洲朗風街，通過朗屏邨可到港鐵屯馬線朗屏站。

錦田匯熙苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於港鐵屯馬線錦上路站旁，北上南下交通十分方便。（政府新聞處文件截圖）

元朗屏山朗風苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於橫洲朗風街，通過朗屏邨可到港鐵屯馬線朗屏站。（政府新聞處文件截圖）

東涌裕豐苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於東涌新填海區匯東街，初期料向海單位享全海景。（政府新聞處文件截圖）

綠置居2025細單位面積約280平方呎、最大469平方呎

「綠置居2025」將推售位於九龍灣的新建項目盛緻苑，提供超過1,400個單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）；當中有約四分之一為大單位，實用面積約41.5平方米至約43.6平方米（約447平方呎至約469平方呎）。此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。

綠置居2025的五個屋苑位置、實用面積、單位數目、售價範圍及預計 關鍵日期。（政府新聞處文件截圖）

綠置居單位平均售價268萬 30年按揭 每月供款$11,400

房委會指，綠置居單位的折扣率會較上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%。按「居屋2025」的折扣率為30%，「綠置居2025」推售的綠置居單位平均售價會定於評定市值折減40%的水平（即以六折出售）。

新綠置居發展項目單位的售價介乎約168萬元至約354萬元，單位平均售價大約為268萬元。假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,400元。

綠置居2025只有九龍灣盛緻苑，為綠置居2024宏緻苑姊妹屋苑，提供1,467個單位。（政府新聞處文件截圖）

委員會也通過「白居二2025」的安排，將提供7,000個配額，讓成功申請者於第二市場購買尚未補價的單位。房委會由「白居二2025」起再增加1,000個配額，其中2,000個撥會予40歲以下的青年申請者，而其餘5,000個屬一般配額。家庭和一人申請者的配額比例維持9：1，未用盡的家庭配額會撥予一人申請者，反之亦然。

入息和資產限額維持不變 家庭月入上限6萬元、資產123萬元

小組委員會亦通過「居屋2025」及「白居二2025」白表申請者的入息和資產限額。白表家庭申請者的入息限額將維持與「居屋2024」及「白居二2024」的相同水平，即為每月60,000元；按照現行安排，白表一人申請者的入息限額定為家庭申請者的一半，即為每月30,000元。

房委會表示，根據現行機制，白表資產限額本應輕微下調至1,220,000元。然而，委員會認為應為申請人提供適當的緩衝，並維持白表家庭申請者及一人申請者的資產限額至「居屋2024」及「白居二2024」相同的水平，分別為1,230,000元及615,000元。