警司周毅剛非禮女下屬罪成　官指若地下情應避嫌　怎會聚會上動手

警隊支援部高級警司周毅剛，涉於灣仔警察總部三度非禮一名女下屬案（ESCC3151/2024），今（16日）在西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官何慧嫻接納女事主及3名女督察的證供之餘，亦質疑被告辯稱與事主發展地下情的說法。她質疑若真有不能公開的地下情，兩人應更需依賴訊息溝通，但被告與事主卻沒任何訊息對話甚至合照。此外，若兩人關係若如此秘密，被告理應會避嫌，但他卻選擇在警員的公開聚會中，總警司發言期間摸事主腰臀，更稱「扯旗」表示感到性興奮，認為其行為明顯具有猥褻意圖，裁定他3項非禮罪成。何官直言案情嚴重，判監合適，把案押後至7月31日判刑。



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛自辯時被問到他在部門中是否屬「條件不錯」時，周回應說：「都可以咁講。」(陳蓉攝)

女高級督察麥慧君稱聚會上已察覺到被告周毅剛與事主X異常親密。(陳蓉攝)

認為事主作供堅定無動搖

何官指，事主作供時認真堅定、合情合理，即使面對對其不利的提問，仍沒有迴避或動搖，認為她誠實可靠。就辯方對事主的質疑，指其證供有矛盾，包括未能準確說明被拍打的位置，亦未有即時大叫求助。

總警司在分享 事主未必夠膽呼救

惟何官認為，事主已表示因不肯定被告的行為是否意外，故不想胡亂冤枉他。此外，何官亦接納事主稱怕惹人注目尷尬，未有即時呼救。何官指，當時其他在場人士正聽取總警司分享，非禮事件在電光火石間發生，在場亦有其他警司，事主未必夠膽對抗，因這情況易牽起全場目光，非一般人能做到。

3女督察留音到事主不適及驚慌

何官亦提及，其他三名女督察，即Lori、Leanne及Ada，均是從不同的角度觀察，她們的供詞有微小分別並不出奇，亦非關鍵。重要的是，她們都能說出事主表情不適及驚慌，證供簡單直接，盤問下沒有動搖，接納她們的證供。

不確定男督察是否不想介入而無留意

惟高級督察鄺衛廉（William）則表示未有看到事發情形。何官認為，每人對環境的敏感度不同，無法得知鄺是否真的沒有留意，令人懷疑他是不想介入事件，不會接納其證供。

被告與事主關係膚淺難以視為地下情

就被告的自辯時稱，他與事主以牽手確認關係，其後發展地下情。被告亦曾在盤問下同意，曾邀約事主晚膳及旅遊，但從未應現。二人間沒有任何訊息交流及相片，僅在房間內拖手及聊天，令人覺得奇怪及膚淺。二人的關係敷衍兒嬉，難以視為兩個成年人間的地下情，亦難以相信事主會因此要求他與女朋友分手。

若要保持低調更要用訊息聯繫

被告又形容事主曾作主動，並會以嬌嗲聲線及風騷語氣問他：「Ian sir你成日做運動，好fit喎！」官反問，那事主為何只會願意拖手，沒有任何訊息記錄，亦從來未有外出遊玩，質疑此做法並不尋常。若然被告需要保持低調，則更加需要用訊息與事主聯繫。

只在房間拖手亦有機會被同僚撞破

被告聲稱，因為晚上不可以把電話帶回家，故未有開啟另一號碼與事主聯絡。但何官認為，即使二人要保持低調，亦需要在日間聯絡，他們即使只在辦公室拖手，只要有同事進入被告的房間，就可以撞破他們的關係，質疑被告不可信亦不可靠。

不想公開關係卻當眾摸事主腰臀

被告又曾稱，他後來對X感到煩厭，認為她不受控制，但在聚會上卻站在事主身旁，並用手觸碰事主身體。儘管被告聲稱與事主並非正常同事，而是情侶關係，若然被告不想公開二人關係，更不應該當眾撫摸事主的背和腰，被告辯稱是禮貌和安撫的說法，更令人匪夷所思，一派胡言。

認為被告行為明顯並非意外

何官指，被告把事主描述成主動接近的人，然而正常人並不會隨意觸碰他人的臀部，其行為明顯非意外。被告曾表示「鍾意」事主，更聲稱「扯旗」表示性興奮，行為明顯是企圖拉近與事主的距離，亦具有猥褻意圖，裁定他3項非禮罪成。