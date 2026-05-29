鄧炳強稱港深兩地居民「雙向奔赴」已成常態　要持續完善口岸建設

保安局局長鄧炳強今日（29日）率團到深圳，與深圳市政府代表團進行「港深口岸規劃建設工作專班」會議。兩地團隊在會議上就陸路口岸的建設事宜進行工作匯報及交流，鄧炳強稱兩地居民「雙向奔赴」已成為常態，港深雙方要持續完善口岸建設。



保安局局長鄧炳強今日（29日）率團到深圳，與深圳市政府代表團進行「港深口岸規劃建設工作專班」會議。（政府新聞網）

「港深口岸規劃建設工作專班」會議今日上午在內地深圳市舉行，鄧炳強率領香港特別行政區政府代表團，與深圳市人民政府副市長羅晃浩率領的深圳市政府代表團，在會議上就陸路口岸的建設事宜，包括皇崗口岸及沙頭角口岸重建項目，以及香園圍食物管制設施建設計劃等事宜進行工作匯報及交流。

保安局局長鄧炳強今日（29日）率團到深圳，與深圳市政府代表團進行「港深口岸規劃建設工作專班」會議。（政府新聞網）

鄧炳強表示，在「十五五」時期，港深口岸是香港對接國家戰略的最前線樞紐，更為港深兩地攜手融入和服務國家發展大局搭建高效的現代化通道。他在總結會議時，又指港深各陸路口岸的通關人流屢創新高，兩地居民「雙向奔赴」已成為常態，港深雙方要持續完善口岸建設，落實便利措施，「打造高質量的經貿與旅遊往來窗口」。

其他出席會議的特區政府官員包括環境及生態局、香港海關、入境事務處、建築署、衞生署、機電工程署、政府產業署和食物環境衞生署的代表。