回港潮直擊｜珠海拱北往港珠澳大橋口岸多7倍時間　千人等金巴

【佛誕／港珠澳大橋／金巴】周一（25日）是佛誕假期補假，五天工作制僱員連同周未，享有3日連假，促使百萬人次港人外遊，大部份北上，數十萬人玩到盡，晚上才回港，逼爆各個口岸。《香港01》記者直擊晚上回港潮，由珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路，沒有交通意外卻嚴重擠塞，由於大量港車返港，本應短短約10分鐘的車程，竟要86分鐘才到達，多逾七倍時間。網約車滴滴司機表示，最近一次公眾假期尾聲，他曾接載港人到口岸，也只花費一小時。



不過抵達口岸不代表「惡夢完結」，過關後候車大堂逼爆，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，即使站內泊滿金巴準備接客，也花半小時才成功上車。換言之，今晚從珠海拱北市區返回香港，全程竟花費近3小時。



5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，公路3條行車線都擠滿車輛，大部份掛有香港或澳門車牌。（歐陽德浩攝）

5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，本應短短約10分鐘的車程，竟花約1.5小時（86分鐘）才到達。（歐陽德浩攝）

珠海拱北往港珠澳大橋珠海口岸 10分鐘車程變1.5小時

佛誕翌日假期晚上大批市民從內地回港，記者周一晚上8時拱北口岸一帶，召車往港珠澳大橋珠海口岸，準備乘坐金巴返回香港。網約車程式「滴滴出行」剛起步時根據交通狀況估計，約36分鐘便可抵達目的地，但事實上現實比系統的估算更惡劣。

由於港珠澳大橋珠海口岸建於人工島上，目前全珠海僅得一條大橋（珠三角環綫高速）連通市區，因此昌盛路的樽頸位嚴重擠塞，幾乎靜止不動。即使離開樽頸位駛進大橋，不代表情況有改善，只見三條行車線都擠滿車輛，大部份掛有香港或澳門車牌。

其後記者塞車第50分鐘才進入拱北隧道路段，即終於看到抵達終點的曙光，最後花費約86分鐘才抵達口岸的落客點。惟一般而言，若沒遇上塞車的情況，同一段車程只需約10分鐘。

5月25日晚珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路嚴重擠塞，記者塞車第50分鐘才進入拱北隧道路段。。（歐陽德浩攝）

網約車司機：最近一次公眾假期只塞一小時

滴滴出行司機對於嚴重擠塞也心急如焚，因他沒想到今日塞車如此嚴重，期望可盡快返回市區載客，因長時間滯留在大橋等於收入減少。他並透露最近一次公眾假期尾聲，同樣曾接載港人到口岸，當時只花費一小時，即今日再多出半小時。

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

在港珠澳大橋口岸，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，人們都擠得汗流浹背。（歐陽德浩攝）

金巴班次非常繁密，站內泊滿金巴準備載客，記者等待半小時便成功上車。（歐陽德浩攝）

珠澳大橋香港口岸外巴士站同樣大排長龍 巴士爆滿

惟港珠澳大橋香港口岸外的巴士站，卻未能及時疏導人龍，同樣大排長龍，多輛開往市區的巴士爆滿，記者所乘搭的巴士下層也站滿乘客。換言之，若由珠海拱北晚上8時正坐上網約車開始計算，直至晚上10時50分才到達港珠澳大橋香港口岸，即全程竟花費近3小時。

多輛由港珠澳大橋口岸開往市區的巴士爆滿，記者所乘搭的巴士下層也站滿乘客。（歐陽德浩攝）

周六及周日共89萬人次港人北上

一連三日周末及佛誕補假假期上周六（23日）開始，入境處數據顯示，上周六有61.5萬人次港人出境，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人次，北上深圳等地人數佔49萬人次，按周多12萬人次或32.7%。周日佛誕（24日）再有50萬人次港人出境，北上深圳等地人數佔40萬人次；同日回港港人有約43.2萬人次，即第二日仍有約7萬人次差距。