回港潮｜佛誕連假結束　深圳灣口岸人山人海　回港市民：首次遇到

一連三日周末連同佛誕補假假期今晚（25日）結束，數十萬北上港人再上演「港人大遷徙」，下午開始從各口岸返港。



在晚上6時許，已有網民在社交平台發文，指從深圳灣口岸返港的路程已實施人流管制，「入到過關中途都拉閘」，又驚訝指「第一次遇到咁，好多人話未試過咁樣，人流太誇張」。至晚上8時許，深圳灣口岸仍然人山人海，返港的路被擠得水泄不通，人龍未見盡頭。



由港珠澳大橋珠海口岸回港也不容，有市民在路上塞車一個小時都未到口岸，好不容易才到隧道，歸家有望。



深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@wsiulelniam）

晚上8時許，深圳灣口岸人頭湧湧。（Threads@345987j）

深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@eleventen66）

周六及周日共89萬人次港人北上

一連三日周末及佛誕補假假期上周六（23日）開始，入境處數據顯示，上周六有61.5萬港人出境，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人次，北上深圳等地人數佔49萬人次，按周多12萬人次或32.7%；同日回港只有31.8萬人次，即約30萬人未有即日回港。

昨日佛誕（24日）再有50萬人次港人出境，北上深圳等地人數佔40萬人次；同日回港港人有約43.2萬人次，即第二日仍有約7萬人次差距。

上周六有101,147名香港居民經深圳灣口岸離港，同日回港則有48,233人次，差距52,914人次；昨日則有85,023人經深圳灣口岸離港，回港則有72,855人次，差距12,168人次。

深圳灣口岸晚上人頭湧湧。（Threads@eleventen66）

下午6時許，深圳灣口岸返港的路程已實施人流管制。（Threads@yumiprincess0405）

深圳灣「隊中人」：梗直是史詩級回港名場面

有回港市民表示，下午6時開始，深圳灣口岸回港人流如行花市，只能逐步向前行，「真系（係）好耐都無試過要咁樣迫過關......」另有「隊中人」發文道：「今晚深圳灣戰況激烈！人山人海，萬頭攢動，梗直是史詩級的回港名場面。考驗耐力與體力的時刻到了！」

下午6時許，深圳灣口岸返港的路程已實施人流管制。（Threads@yumiprincess0405）

另有經深圳灣口岸回港市民表示，晚上9時仍「大擠塞」，呼籲前往深圳灣口岸的市民要慎重思考，「因為有機會12點都未必返到屋企」。

有晚上經深圳灣口岸回港市民形容「簡（梗）直是史詩級的回港名場面」。（Threads@dtwochan）

有晚上經深圳灣口岸回港市民形容「簡（梗）直是史詩級的回港名場面」。（Threads@dtwochan）

珠海往港珠澳大橋口岸7公里路 塞了85分鐘才到

大批港車北上的市民，晚上也由珠海駕車回港，前往港珠澳大橋口岸的車龍長數公里。有困在車龍中市民表示，7公里的路，結果花85分鐘才到口岸，「 如果有得行路去口岸，行都行到」。

晚上由珠海市內前往港珠澳大橋口岸的車龍長數公里，有市民指7公里的路，花了85分鐘才到。

晚上由珠海市內前往港珠澳大橋口岸的車龍長數公里，有市民指7公里的路，花了85分鐘才到。

至於蓮塘口岸，同樣逼滿回港市民，入口空地打蛇餅，形容如「去趁墟」上離境層又要排隊，有人稱兩個小時才成功由深圳回到香港一邊（香園圍口岸），「18:45在蓮塘口岸開始排隊，20:47在蓮塘口岸上了巴士。」

蓮塘口岸晚上同樣逼滿回港市民，入口空地打蛇餅，有人形容如「去趁墟」。（Threads@cannytam）

蓮塘口岸晚上同樣逼滿回港市民，入口空地打蛇餅，有人形容如「去趁墟」。（Threads@cannytam）

蓮塘口岸晚上同樣逼滿回港市民，入口空地打蛇餅，有人形容如「去趁墟」。（Threads@cannytam）

回到香港香園圍口岸，又是另一輪排隊潮，一同等巴士離開。（Threads@cannytam）